Горячие фото! Самая гламурная блондинка Эстонии показала, как отпраздновала день рождения
Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт (24) отметила 24-ый день рождения в прошедшие выходные очень запоминающимся праздником в расположенном в Hilton hotell Olympic Park Casino. Естественно, красотка не забыла поделиться фото с большого события.
Бригитте поделилась снимками в Instagram. Красотка выбрала для такого случая розовое мини.
Под одной из фото Хунт написала:
Я после праздника самой себе: Если я сейчас усну, меня перестанет тошнить.
Мой день рождения прошел прекрасно! У меня самые лучшие друзья и самья в мире!