Вт, 1.10.2019
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  • Горячие фото! Самая гламурная блондинка Эстонии показала, как отпраздновала день рождения

Горячие фото! Самая гламурная блондинка Эстонии показала, как отпраздновала день рождения
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Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт (24) отметила 24-ый день рождения в прошедшие выходные очень запоминающимся праздником в расположенном в Hilton hotell Olympic Park Casino. Естественно, красотка не забыла поделиться фото с большого события.

Бригитте поделилась снимками в Instagram. Красотка выбрала для такого случая розовое мини.

Под одной из фото Хунт написала:

Я после праздника самой себе: Если я сейчас усну, меня перестанет тошнить.

Мой день рождения прошел прекрасно! У меня самые лучшие друзья и самья в мире!

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