Смотрите, как всё начиналось! Kanal 2 празднует свой 26-й день рождения!

Если кто-то и знает желания эстонского телезрителя, так это Kanal 2, который сегодня празднует свой 26-ой день рождения! Именно этот телеканал запустил множество отечественных сериалов и шоу, которые выходят уже несколько сезонов подряд. Например, один из любимых жителями Эстонии сериалов "Pilvede all" показывает уже 19-ый сезон! Kanal 2 не боится пробовать различные форматы, чтобы привнести больше волнения и позитива в повседневную жизнь телезрителей.
Осенью 1993 года кинопродюсер Ильмар Таска основал первый в Эстонии частный телеканал Kanal 2. Первый день вещания телеканала, 1 октября 1993 года, начался с отечественного анимационного фильма "Kapsapea".
Сегодня Kanal 2 стал флагманом эстонских частных телеканалов. Рейтинги телешоу подтверждают, что эстонский телезритель высоко ценит отечественную телевизионную продукцию, показанную на Kanal 2.