Смотрите, как всё начиналось! Kanal 2 празднует свой 26-й день рождения!

Если кто-то и знает желания эстонского телезрителя, так это Kanal 2, который сегодня празднует свой 26-ой день рождения! Именно этот телеканал запустил множество отечественных сериалов и шоу, которые выходят уже несколько сезонов подряд. Например, один из любимых жителями Эстонии сериалов "Pilvede all" показывает уже 19-ый сезон! Kanal 2 не боится пробовать различные форматы, чтобы привнести больше волнения и позитива в повседневную жизнь телезрителей.