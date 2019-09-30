Начались съемки фильма о Юлии Началовой

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет. Ранее стало известно, что внебрачная дочь Евгения Осина Настя Годунова сыграет роль певицы в детстве.

«Они сказали: «Настя — копия Юли. Давайте попробуем поработать». Дочь легко сходится с людьми, поэтому им она сразу понравилась», — делилась мама девочки Елена подробностями знакомства с продюсерами.

Взрослой Юлей на экране станет муза Михаила Задорнова — Марина Орлова. Евгения Алдонина, экс-супруга покойной артистки, сыграет Алексей Лемар. Именно он случайно сообщил новость об их с Мариной участии в картине.

Начались съемки для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво,

— отметил в блоге Алексей.

В скором времени пост исчез с его страницы. Вероятно, по контракту он не должен говорить о съемках.

На днях Марина в своем Instagram показывала кадр, сделанный после того, как ей начали снимать грим. Поскольку у Юлии Началовой лицо было более круглым, чем у Орловой, гримерам понадобилось «лепить» щеки актрисе. Также на фотографии, которая мелькала у Лемара, голову Орловой украшает парик с челкой.