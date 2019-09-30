После новости о рождении дочери Сергей Лазарев развлекся в московском гей-клубе (ВИДЕО)

В одиннадцатый раз Сергей Лазарев выступил в московском гей-клубе "Центральная станция". Любители однополых отношений пришли в восторг от часового ночного концерта. Новость о выступлении Лазарева в гей-клубе появилась после сообщений о том, что год назад у артиста родилась дочь Анна. "И в воздух чепчики бросали", как говорится. А вот музыкальный критик Сергей Соседов на это выступление посмотрел скептически.
"Сережа Лазарев – талантливый, но, увы, совершенно асексуальный артист, – считает Соседов. – Посмотрите, он в гей-клубе в мрачном костюме, весь закрытый, зажатый – какой здесь, к черту, секс! Он словно стесняется, что работает в этом заведении. Какие ему гей-клубы? Для этого нужен принципиально иной уровень внутренней свободы!" - пишет Dni.ru.
"Лазарев не обладает сексуальностью, – размазал певца критик. – Даже если он разденется и будет щеголять голым, он не будет сексуальным. Но при этом он, конечно, трудяга и талантливый человек. Но чего нет, того нет – ну вот не дано ему это от природы! И это не моя прихоть или только мое видение – спросите многих других людей, сексуален ли Лазарев как артист? Уверен, большинство людей ответит, что нет".
Как писали ранее "Дни.ру", в клубе Лазарев произвел фурор – пел вместе с залом в унисон, не уставая благодарить геев за горячий и искренний прием. После исполненной для них песни с многозначительным рефреном "Я не боюсь узнать твою любовь на вкус" он неожиданно предложил сделать эту песню гимном... Возбужденные геи взвыли от счастья, и, как говорится, порвали любимого Сережу.
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