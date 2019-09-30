После новости о рождении дочери Сергей Лазарев развлекся в московском гей-клубе (ВИДЕО)

"Сережа Лазарев – талантливый, но, увы, совершенно асексуальный артист, – считает Соседов. – Посмотрите, он в гей-клубе в мрачном костюме, весь закрытый, зажатый – какой здесь, к черту, секс! Он словно стесняется, что работает в этом заведении. Какие ему гей-клубы? Для этого нужен принципиально иной уровень внутренней свободы!" - пишет Dni.ru .

"Лазарев не обладает сексуальностью, – размазал певца критик. – Даже если он разденется и будет щеголять голым, он не будет сексуальным. Но при этом он, конечно, трудяга и талантливый человек. Но чего нет, того нет – ну вот не дано ему это от природы! И это не моя прихоть или только мое видение – спросите многих других людей, сексуален ли Лазарев как артист? Уверен, большинство людей ответит, что нет".