Прогноз на октябрь для всех знаков Зодиака от эстонского астролога: названы самые счастливые и удачливые

Эксклюзивный прогноз от эстонского астролога Кристины Ивановой для всех знаков Зодиака на октябрь 2019.
Овен
Октябрь – пора любовных завоеваний. У вас будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества любимым людям. Первая неделя месяца подходит для оформления супружеских отношений и для заключения выгодных деловых контрактов. Люди, пришедшие в этот период в вашу жизнь, могут остаться в ней надолго, поэтому будьте особенно внимательны к случайным знакомствам. Весь месяц будет благоволить разрешению судебных тяжб. Их лучше начинать в начале месяца.
Конфликтные дни: 9,21,28
Удачные дни: 2,7
Телец
У Тельцов всю первую неделю месяца будет кипеть непрерывная работа. Возможно, вам придется помогать кому-то из близких людей или заниматься вопросами собственного здоровья. Во второй половине месяца вас могут накрыть с головой бурные страсти. Готовьтесь пережить весь спектр пограничных эмоций, от ревности до безумной влюбленности. И то и другое всколыхнет привычную рутину. Но все-таки постарайтесь устоять под натиском чувств, чтобы не испортить ни с кем отношения. Последние дни месяца берегитесь любовных и финансовых искушений. Велика вероятность потратить не на то и влюбиться не в тех!
Конфликтные дни:1,7,13
Удачные дни: 18,20,22,25
Близнецы
Дорогие Близнецы, октябрь – тот самый волшебный месяц в этом году, когда ваши творческие порывы и занятия для души могут перерасти в реальные проекты и принести финансовую прибыль! Не упустите, пожалуйста, такую уникальную возможность и будьте готовы к реальным деловым предложениям в неформальной обстановке. Так же это прекрасное время для планирования беременности. А если у вас уже есть дети, то уделите им как можно внимания. Время, проведенное с любимыми именно в этом месяце, в последствии, станет для вас бесценным и очень ресурсным.
Конфликтный день:7
Удачные дни: 12,14,16,19
Рак
Первые три недели месяца представители самого семейного знак Зодиака будут заняты важными вопросами, связанными с родным домом. У многих из вас начнутся процессы по продаже или покупке недвижимости, а может реновацией уже имеющейся. Это, пожалуй, лучшее время в году для укрепления семейных связей, общения с родителями и крупных покупок – от недвижимости до домашней техники. В последнюю неделю месяца звезды активно намекают вам на романтические встречи и любовные приключения.
Конфликтные дни:11,13,14,18,23
Удачные дни: 1,4,5,6,8,19,25
Лев
Деятельные Львы в этом месяце будут блистать своими коммуникативными способностями. Это, пожалуй, лучший месяц в году для вашей социализации. Знакомства, контакты, деловые поездки – ваши сильные стороны октября. Стремитесь быть мобильными и открытыми к новым знаниям. Октябрь будет щедр к вам, если вы не станете пренебрегать полученной информацией и сразу внедрите ее в свою личную или деловую жизнь. Этот период еще и подходит для приобретения автомобиля. Последнюю неделю месяца можете посвятить семье или благоустройству родного дома. Можно покупать недвижимость или проводить ремонтные работы.
Конфликтные дни: 7,8,14,28
Удачные дни: 15, 19
Дева
Трудолюбивые Девы могут здорово прирасти в своих доходах. Особенное внимание обратите на первую неделю октября. У вас есть большие шансы договориться о прибавке к заработной плате, получении банковских ссуд и заключении выгодных контрактов, сулящих весомую прибыль. Так же это время благоприятно для командировок, приобретения автомобиля и начала любого обучения. Постарайтесь все важные дела совершить в этом месяце, с 31 октября важная для вашей деловой и личной активности планета Меркурий станет вновь ретроградной до 20 ноября. А это значит, что новые дела начинать лучше не стоит.
Конфликтный день: 7
Удачные дни: 12,14,16,19
Весы
Дорогие Весы, наконец, пришло время для элегантного подхода к смене вашего безупречного имиджа и гардероба. Если менять ничего не надо, то просто порадуйте себя светскими выходами и приобретением вещей, о которых давно мечтали. Этот месяц позволит вам проявить ваши лучшие качества, как в деловой, так и в личной сфере. Особенно это касается второй половины месяца. Вас ожидает весомая прибыль. Но ее получение зависит сейчас только от вашей способности оказываться в нужном месте в нужный час. Не отказывайтесь от публичных выступлений, не упустите возможность заявить миру о своих желаниях!
Конфликтные дни: 1,7,13
Удачные дни: 18,20,22,25
Скорпион
Октябрь этого года - не самый активный месяц для ваших начинаний. Если возможности позволяют, то оправляйтесь в далекое путешествие или проведите хотя бы одни выходные в одиночестве и раздумьях о прошедшем лете. Контакт с увядающей природой придаст вам сил и вдохновения. После 8-го октября очаровательные Скоприонши могут начинать смело прихорашиваться. До конца месяца вы будете ослепительно неотразимы для противоположного пола. А вещи, купленные в этот период, прослужат долго и окажутся качественными.
Удачные дни: 16,
Конфликтные дни: 1
Стрелец
Первая половина месяца вдохновит активных Стрельцов новыми знакомствами, бесконечными встречами и неожиданными идеями. Ожидается целый калейдоскоп знаменательных событий в вашей светской и социальной жизни! Не упустите возможность побыть в центре событий и насладиться своей популярностью среди друзей и знакомых. Пока вы на подъеме, заводите полезные связи. Последнюю неделю месяца полезно провести в одиночестве и обдумывании планов на будущее. Потому что уже в следующем месяце вам придется брать на себя роль лидера.
Удачные дни: 13,14,22
Конфликтные дни: 18,19
Козерог
Октябрь – один из самых продуктивных месяцев этого года. Вам не придется никому и ничего доказывать, потому что усилия всех предыдущих месяцев этого года будут высоко оценены людьми власть имущими или вашим начальством. Это хорошее время для заключения долгосрочных контрактов и подачи заявления в ЗАГС. Кроме того этот период благоволит получению денежных ссуд и финансирования ваших проектов. Если вы все еще в раздумьях о том, начинать ли что-то важное в своей жизни или повременить, то сейчас – самое время для удачного начала!
Удачные дни: 14,20
Конфликтные дни: 8,26
Водолей
Октябрь для вас будет иметь два полюса развития: первая половина – идеальное время для путешествий и начала обучения, вторая половина - для продвижения по службе и внедрения в жизнь ваших самых амбициозных проектов. Это хороший месяц фактически для любых начинаний, от оформления и получения важных документов до публичных выступлений. В такие периоды хорошо вступать в долгосрочные отношения как личного, так и делового характера.
Удачные дни: 5,14,24
Конфликтные дни: 7,13
Рыбы
Дорогие Рыбы, вплоть до последней недели месяца не стоит принимать участие в рискованных предприятиях. Повремените, пожалуйста, с экстремальными видами спорта с крупными вложениями с целью спонтанного заработка. Октябрь этого года – не самый лучший месяц для риска. А вот неожиданный роман может случиться. Не теряйте голову, особенно если вы не свободны от обязательств перед второй половиной. Последняя неделя месяца подходит для дальних поездок и налаживания деловых связей с иностранными партнерами.
Удачные дни: 13,14,22
Конфликтные дни: 18,19