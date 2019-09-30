Прогноз на октябрь для всех знаков Зодиака от эстонского астролога: названы самые счастливые и удачливые

Удачные дни: 15, 19

Дева

Трудолюбивые Девы могут здорово прирасти в своих доходах. Особенное внимание обратите на первую неделю октября. У вас есть большие шансы договориться о прибавке к заработной плате, получении банковских ссуд и заключении выгодных контрактов, сулящих весомую прибыль. Так же это время благоприятно для командировок, приобретения автомобиля и начала любого обучения. Постарайтесь все важные дела совершить в этом месяце, с 31 октября важная для вашей деловой и личной активности планета Меркурий станет вновь ретроградной до 20 ноября. А это значит, что новые дела начинать лучше не стоит.

Конфликтный день: 7

Удачные дни: 12,14,16,19

Весы

Дорогие Весы, наконец, пришло время для элегантного подхода к смене вашего безупречного имиджа и гардероба. Если менять ничего не надо, то просто порадуйте себя светскими выходами и приобретением вещей, о которых давно мечтали. Этот месяц позволит вам проявить ваши лучшие качества, как в деловой, так и в личной сфере. Особенно это касается второй половины месяца. Вас ожидает весомая прибыль. Но ее получение зависит сейчас только от вашей способности оказываться в нужном месте в нужный час. Не отказывайтесь от публичных выступлений, не упустите возможность заявить миру о своих желаниях!

Конфликтные дни: 1,7,13

Удачные дни: 18,20,22,25

Скорпион

Октябрь этого года - не самый активный месяц для ваших начинаний. Если возможности позволяют, то оправляйтесь в далекое путешествие или проведите хотя бы одни выходные в одиночестве и раздумьях о прошедшем лете. Контакт с увядающей природой придаст вам сил и вдохновения. После 8-го октября очаровательные Скоприонши могут начинать смело прихорашиваться. До конца месяца вы будете ослепительно неотразимы для противоположного пола. А вещи, купленные в этот период, прослужат долго и окажутся качественными.

Удачные дни: 16,

Конфликтные дни: 1

Стрелец

Первая половина месяца вдохновит активных Стрельцов новыми знакомствами, бесконечными встречами и неожиданными идеями. Ожидается целый калейдоскоп знаменательных событий в вашей светской и социальной жизни! Не упустите возможность побыть в центре событий и насладиться своей популярностью среди друзей и знакомых. Пока вы на подъеме, заводите полезные связи. Последнюю неделю месяца полезно провести в одиночестве и обдумывании планов на будущее. Потому что уже в следующем месяце вам придется брать на себя роль лидера.

Удачные дни: 13,14,22

Конфликтные дни: 18,19

Козерог

Октябрь – один из самых продуктивных месяцев этого года. Вам не придется никому и ничего доказывать, потому что усилия всех предыдущих месяцев этого года будут высоко оценены людьми власть имущими или вашим начальством. Это хорошее время для заключения долгосрочных контрактов и подачи заявления в ЗАГС. Кроме того этот период благоволит получению денежных ссуд и финансирования ваших проектов. Если вы все еще в раздумьях о том, начинать ли что-то важное в своей жизни или повременить, то сейчас – самое время для удачного начала!

Удачные дни: 14,20

Конфликтные дни: 8,26

Водолей

Октябрь для вас будет иметь два полюса развития: первая половина – идеальное время для путешествий и начала обучения, вторая половина - для продвижения по службе и внедрения в жизнь ваших самых амбициозных проектов. Это хороший месяц фактически для любых начинаний, от оформления и получения важных документов до публичных выступлений. В такие периоды хорошо вступать в долгосрочные отношения как личного, так и делового характера.

Удачные дни: 5,14,24

Конфликтные дни: 7,13

Рыбы

Дорогие Рыбы, вплоть до последней недели месяца не стоит принимать участие в рискованных предприятиях. Повремените, пожалуйста, с экстремальными видами спорта с крупными вложениями с целью спонтанного заработка. Октябрь этого года – не самый лучший месяц для риска. А вот неожиданный роман может случиться. Не теряйте голову, особенно если вы не свободны от обязательств перед второй половиной. Последняя неделя месяца подходит для дальних поездок и налаживания деловых связей с иностранными партнерами.

Удачные дни: 13,14,22