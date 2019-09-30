Деми Роуз опубликовала фото в бикини, цвет которого сделал её невозможно прекрасной

Недавно Деми Роуз поделилась с поклонниками новыми фото в одном из своих любимых купальников. Девушка уже показывала его в "Инстаграме" не раз, ведь мини-бикини и золотой цвет — прекрасное сочетание, которому модель всегда отдаёт предпочтение.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

На новых фото девушка всячески демонстрировала свои самые выгодные ракурсы, а макияж в золотых и коричневых тонах только подчёркивал миловидность лица. Образ дополнили золотые украшения и распущенные волосы с пляжной волной. Фанаты, как всегда, пришли в восторг от вида любимой модели.

Даже дыхание перехватывает. Ты сияешь ярче бриллиантов,

Боже мой! Благослови Бог того, кто изобрёл бикини!

Самая красивая девушка в "Инстаграме" и, может быть, на планете,

- пишут поклонники.