Финансовый гороскоп на октябрь 2019 года

Дева

Дев ожидает достаточно комфортный для этого Знака Зодиака октябрь. По крайней мере, финансовый гороскоп предостерегает их от рисков, советует не бросаться с корабля на бал, решая важные вопросы, все тщательно обдумывать и взвешивать «за» и «против». Именно в таком ритме Девам наиболее удобно разбираться с тратами и планировать покупки. За октябрь они наверняка приведут дела в порядок, если это требуется. Главная же ценность — время. Его тратить напрасно не рекомендуется. С 4 по 7 октября не стоит погружаться в шопинг с головой: пользы это не принесет.

Весы

Весам астрологи советуют ориентироваться на соратников и верных друзей. Не стоит давать суммы в долг случайным знакомым или самим одалживать у ненадежных людей, которые могут использовать долговые обязательства в качестве рычага для давления. Также Весам важно контролировать расходы: можно даже попробовать их учет, записывая траты в специальное приложение или блокнот. К 27 октября (день решающего аспекта Сатурна с Солнцем и Марсом) Весы придут либо к выходу на новый финансовый уровень, либо к дефициту денег и необходимости затянуть пояс потуже.

Скорпион

Важные статьи расходов в бюджете Скорпионов — здоровье и красота. К счастью, это не значит, что им срочно придется искать деньги, ведь согласно прогнозу финансового гороскопа, траты будут носить превентивный характер. Самое время заранее записываться на оздоравливающий массаж или на профилактический осмотр, распланировать визиты в парикмахерскую или спортивный зал, закупиться витаминами или абонементами в бассейн. Со 2 по 4, а также 15 октября эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее при покупках и внимательно следить за кошельком.

Стрелец

Начало месяца для Стрельцов — время разобраться с тратами по дому. Это может быть ремонт или переезд, обновление набора бытовой химии или мебельного гарнитура — масштабы у всех разные, но суть одна, в родные стены потребуется вложение капитала. 10 октября — наиболее критический день, два двойных аспекта приведут к непредсказуемости любых начинаний. В это время возможны как прозрения (например, вещие сны), так и негативные программы, внезапные иллюзии, связанные в том числе с денежными делами. С 12 числа обстановка нормализуется.

Козерог

Козероги смогут разобраться с финансовыми вопросами, которые давно требовали к себе внимания. Во время подписания сделок, передачи крупных сумм или важных документов важно не полагаться на добропорядочность и смотреть в оба. Вовсе не обязательно Козероги столкнутся с обманом, и все же собственная невнимательность может им дорого обойтись, особенно в середине месяца: дни с 12 по 14 наиболее рискованные, однако логика, сильная черта Козерогов, не подведет их и в этот раз.

Водолей

Денежная удача и активность во всех сферах жизни ждет Водолеев, а это значит, что и зарабатывать деньги им предстоит интенсивно и с энтузиазмом. Часть средств стоит потратить на заботу о себе: обновить или дополнить гардероб, скорректировать питание, оплатить себе курсы повышения квалификации. Вложения в будущее — самые перспективные и благоприятные расходы Водолеев. Нептун 16 числа и Юпитер 27 — планеты, которые помогут укрепить позиции. Водолеям осталось разыграть эти козыри на финансовом поле с выгодой для себя.

Рыбы