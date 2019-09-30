Финансовый гороскоп на октябрь 2019 года

Финансовый гороскоп на месяц — это отличное руководство к действию для тех, кто хочет распланировать дела и привлечь удачу, руководствуясь настроением звезд. С ним покупки и расходы в октябре будут полезными и не опустошат кошелек, пишет Dailyhoro.
Чтобы приобретенные вещи нас радовали, важно, чтобы они были качественными, нужными вам, делали жизнь лучше, проще или приятнее. Поэтому так важно, планируя расходы, не только сверяться с положением небесных тел, но и прислушиваться к себе. Современный мир диктует свои правила, и многие вещи, которые мы покупаем, на самом деле нам не нужны — а кошелек не резиновый. Важно подмечать, когда маркетологи и бренды внушают нам ложную необходимость покупки. В остальном же поможет астрология.
Овен
Закрытость, недоверчивость и другие темные стороны характера могут преградить Овнам путь к успешному будущему. Им предстоит раскрывать свою личность и являть миру ее сильные и лучшие качества: таким образом можно пойти вверх по карьерной лестнице. Уже с 4 октября Овны окунутся в борьбу с обстоятельствами, но действуя в согласии с собой, они не окажутся на мели. Осторожность в финансовой сфере не повредит 14 числа — аспекты планет в это время для Овнов неблагоприятны.
Телец
Тельцам важно в самом начале месяца выдать себе что-то вроде кредита доверия и сил: даже если не все и сразу получится, не стоит сдаваться. При отсутствии мотивации, вдохновения или даже веры в себя важно все же предпринимать какие-то действия, иначе финансовые дела застопорятся. Смена энергетики Венеры 8 числа может неожиданным образом отразиться на расходах: потребуется что-то приобрести или изменить. Финансовая подушка будет весьма кстати.
Близнецы
Октябрь у Близнецов — время перемен, и не всегда желанных. Вторая половина месяца сосредоточит в себе неожиданные траты, непредвиденные покупки и другие ситуации, в которых важно сориентироваться и распорядиться деньгами с толком. В таком режиме Близнецам пригодится запас сил: именно на это стоит потратить первую половину октября. С 4 по 7 числа, а также 20 октября астрологи рекомендуют по возможности не совершать трат, чтобы денежная сфера оставалась в равновесии.
Рак
Звезды благоволят Ракам, и их бюджет может пойти в гору. Рычаги для этого будут в руках Раков: возможно, они пойдут на повышение, получат перспективные проекты, новую должность или иную возможность вывести свое финансовое положение на новый уровень. Не помешает и планирование, иначе заработанные деньги разлетятся на случайные траты. 12, 13, 14, 17 октября — дни, в которые Раки могут действовать, вкладываясь в свое будущее, приобретать авторитет и популярность в коллективе, выравнивать свой статус в обществе.
Лев
Львы много времени заходят уделить сфере любви, но и материальная сторона жизни от них не ускользнет. Согласно финансовому гороскопу, им предстоит выбирать подарки, но что это будет — сувениры друзьям из дальних краев или сюрприз для второй половинки — решат сами Львы. Аккуратность потребуется в середине месяца — аспект Плутона с Луной и Солнцем может привести к возникновению неожиданных препятствий, расходов или финансовых потерь.
Дева
Дев ожидает достаточно комфортный для этого Знака Зодиака октябрь. По крайней мере, финансовый гороскоп предостерегает их от рисков, советует не бросаться с корабля на бал, решая важные вопросы, все тщательно обдумывать и взвешивать «за» и «против». Именно в таком ритме Девам наиболее удобно разбираться с тратами и планировать покупки. За октябрь они наверняка приведут дела в порядок, если это требуется. Главная же ценность — время. Его тратить напрасно не рекомендуется. С 4 по 7 октября не стоит погружаться в шопинг с головой: пользы это не принесет.
Весы
Весам астрологи советуют ориентироваться на соратников и верных друзей. Не стоит давать суммы в долг случайным знакомым или самим одалживать у ненадежных людей, которые могут использовать долговые обязательства в качестве рычага для давления. Также Весам важно контролировать расходы: можно даже попробовать их учет, записывая траты в специальное приложение или блокнот. К 27 октября (день решающего аспекта Сатурна с Солнцем и Марсом) Весы придут либо к выходу на новый финансовый уровень, либо к дефициту денег и необходимости затянуть пояс потуже.
Скорпион
Важные статьи расходов в бюджете Скорпионов — здоровье и красота. К счастью, это не значит, что им срочно придется искать деньги, ведь согласно прогнозу финансового гороскопа, траты будут носить превентивный характер. Самое время заранее записываться на оздоравливающий массаж или на профилактический осмотр, распланировать визиты в парикмахерскую или спортивный зал, закупиться витаминами или абонементами в бассейн. Со 2 по 4, а также 15 октября эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее при покупках и внимательно следить за кошельком.
Стрелец
Начало месяца для Стрельцов — время разобраться с тратами по дому. Это может быть ремонт или переезд, обновление набора бытовой химии или мебельного гарнитура — масштабы у всех разные, но суть одна, в родные стены потребуется вложение капитала. 10 октября — наиболее критический день, два двойных аспекта приведут к непредсказуемости любых начинаний. В это время возможны как прозрения (например, вещие сны), так и негативные программы, внезапные иллюзии, связанные в том числе с денежными делами. С 12 числа обстановка нормализуется.
Козерог
Козероги смогут разобраться с финансовыми вопросами, которые давно требовали к себе внимания. Во время подписания сделок, передачи крупных сумм или важных документов важно не полагаться на добропорядочность и смотреть в оба. Вовсе не обязательно Козероги столкнутся с обманом, и все же собственная невнимательность может им дорого обойтись, особенно в середине месяца: дни с 12 по 14 наиболее рискованные, однако логика, сильная черта Козерогов, не подведет их и в этот раз.
Водолей
Денежная удача и активность во всех сферах жизни ждет Водолеев, а это значит, что и зарабатывать деньги им предстоит интенсивно и с энтузиазмом. Часть средств стоит потратить на заботу о себе: обновить или дополнить гардероб, скорректировать питание, оплатить себе курсы повышения квалификации. Вложения в будущее — самые перспективные и благоприятные расходы Водолеев. Нептун 16 числа и Юпитер 27 — планеты, которые помогут укрепить позиции. Водолеям осталось разыграть эти козыри на финансовом поле с выгодой для себя.
Рыбы
Денежные дела Рыб в октябре будут во многом зависеть от их социальных связей. Это тот самый период, когда выгодное предложение можно встретить совершенно случайно, от малознакомого человека на дружеской вечеринке, потому что тот как раз ищет специалиста в сфере, где Рыбы хороши. Не стоит отказываться от конференций, корпоративов, полезных знакомств, но решать на таких встречах лучше только деловые вопросы. 10 октября — рискованный из-за двойного аспекта день, так что на эту дату Рыбам не рекомендуется планировать крупные покупки или другие важные мероприятия.