Фото: Анфиса Чехова без стеснения снялась обнаженной верхом на лошади

Популярная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз развеяла разговоры про свой лишний вес. Новая публикация обнаженным снимком буквально взорвала Instagram-страницу теледивы, передает TVNET.
На снимке звезда позирует обнаженной верхом на лошади. Кроме того, Чехова сопроводила публикацию стихотворением.
Она также отметила, что возможно, когда она выйдет замуж, то уже не сможет принимать участие в пикантных фотосессиях.
Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех, что у меня есть. Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней...
- написала Анфиса.
За один день фотография собрала свыше 51,3 тысяч лайков. Поклонники оставили под публикацией около 1,6 тысяч комментариев.
Поклонники отметили шикарную фигуру Чеховой и редкую смелость. Некоторые фолловеры оценили стихотворение, которое сочинила звезда. Но были и такие, которые отнеслись негативно к провокационному снимку Анфисы.
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НОВЫЙ СТИХ. ⠀ *** Мне бы втянуть этот зАпах, до глубины ноздрей. Вкуса печеных яблок- кожи твоей. Уткнуться бы носом в подмышку, Зажать твоё тело в тиски... Заставить стонать и просить передышку, Страстью кормить с руки! ⠀ Мне бы глаза твои так близко, Чтобы сливались в одно зрачки. Входить в твои потайные мысли, Внутри себя ощущая толчки. Рукой по виску, стуком сердца в живот, До костей выедая твою тоску, Выдыхать тебе Счастье в рот! ⠀ Мне бы нежности твоей графин. По капле в себя вливая, И молча, (ведь все проблемы, когда мы с тобой говорим) Смотреть на тебя, засыпая. Любить тебя даже во сне, отнимая у чёрствой Вселенной, Что наяву разводит нас по Земле. По разным углам, как наказанных или пленных. ⠀ Мне бы принципы все свои сдать в утиль, Все «но» послать к черту, все страхи отбросить. Мы могли бы в обнимку лежать, но сидим по углам своим... в куче немых вопросов. ⠀ #анфисиныстихомысли ⠀ P.S. Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех что у меня есть. Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины😬 Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками☺️ Кто знает, какая из них будет последней🤷🏻♀️😉 За шикарное фото спасибо моей гениальной @bulavina ❤️