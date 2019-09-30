Фото: Анфиса Чехова без стеснения снялась обнаженной верхом на лошади

Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех, что у меня есть. Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней...