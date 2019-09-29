Видео: 52-летняя Рената Литвинова выступила в качестве модели на показе Balenciaga

В Париже продолжается Неделя моды, которая в этот раз особенно яро обсуждается зрителями. То небезызвестная нам российская модель Алеся Кафельникова дебютирует на подиуме на показе Burberry, то Карди Би решит шокировать зрителей своим нарядом, пишет Супер.
Однако сегодня нас ждет еще один громкий выход — в показе Balenciaga приняла участие 52-летняя актриса Рената Литвинова. Рената — частый гость на Неделях моды, однако ее привыкли видеть больше в первом ряду, нежели на runway среди моделей. Литвинова продефилировала по подиуму в черном платье, после чего поблагодарила дизайнера Демну Гвасалия за возможность поучаствовать в шоу.