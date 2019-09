Видео: 52-летняя Рената Литвинова выступила в качестве модели на показе Balenciaga

В показе моего выдающегося друга Дэмны - снова новая эпоха в @balenciaga - всегда новый и первый) браво! In the show of my outstanding friend Demna - again a new chapter at @balenciaga - always new and first) bravo ! @demnagvasalia love ! @bfrndbfrnd - bravo!

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Sep 29, 2019 at 4:20am PDT