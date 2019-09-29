Видео: 52-летняя Рената Литвинова выступила в качестве модели на показе Balenciaga

Однако сегодня нас ждет еще один громкий выход — в показе Balenciaga приняла участие 52-летняя актриса Рената Литвинова. Рената — частый гость на Неделях моды, однако ее привыкли видеть больше в первом ряду, нежели на runway среди моделей. Литвинова продефилировала по подиуму в черном платье, после чего поблагодарила дизайнера Демну Гвасалия за возможность поучаствовать в шоу.