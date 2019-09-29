Самые сильные стороны знаков Зодиака

Овен

Овны быстро принимают серьезные решения. Они любят полностью контролировать свою жизнь. Если ему кажется, что в чем-то более нет смысла, если что-то отнимает слишком много сил или причиняет боль, он просто бросит это.

Овен сам подаст заявление об увольнении с работы, которая ему не нравится, первым среди всех своих друзей бросит курить и первым проявит инициативу поставить точку в плохих отношениях.

Телец

Даже в самых критических ситуациях, Телец трезво смотрит на вещи и мыслит рационально. У него всегда просчитано несколько вариантов возможного развития событий.

Он – хороший аналитик. И его логическое мышление помогает ему предугадывать события и правильно на них реагировать.

Близнецы

Близнецы лучше всего умеют улаживать различного рода конфликты и споры.

Несмотря на то, что представителю этого знака Зодиака нравится убеждать окружающих в правильности своего мнения, он также готов выслушать мнение окружающих. Все потому, что он хочет найти лучшее решение для всех сторон.

Рак

Ракам лучше всего удается заботиться об окружающих людях. У представителей этого знака дар к сочувствию и сопереживанию.

Они всегда исполнены любви и доброты. И остаются таковыми даже в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными.

Лев

Представители этого знака умеют во всем отыскать нечто хорошее. Если необходимо, чтобы вас приободрили, просто пообщайтесь со Львом.

Львы никогда не впадают в отчаяние и не сдаются. Их девиз по жизни: «Было бы желание, тогда и способ найдется».

Дева

Девам прекрасно удается справляться с кризисами, особенно с теми, что происходят в жизни близких им людей.

Представители этого знака игнорируют излишнюю драму, и все внимание обращают на поиск решения.

Весы

Весы с легкостью находят новую работу, им нет равных в организации различных вечеринок.

Также они лучшие посредники в процессе улаживания конфликтов. В подобных ситуациях Весы всегда проявляют прекрасные навыки общения и дипломатии.

Скорпион

Скорпион – это боец. Какими бы сложными ни казались проблемы, он всегда с ними справляется. Он находит силы продолжать жить после развода или потери любимого человека. Скорпион никогда не сдается.

Он не отступает и не поворачивает назад. Это позволяет Скорпиону чувствовать, что он контролирует свою жизнь.

Стрелец

Стрелец – это самый храбрый из всех знаков Зодиака. Он всегда готов рискнуть.

Если вам нужна помощь в довольно рискованной ситуации, вполне можете рассчитывать на помощь Стрельца. Он помогает вовсе не ради благодарности или славы, просто ему нравится это делать.

Козерог

Козероги способны выжить в любой ситуации. В критические моменты они не теряют самообладания и даже способны мыслить эффективнее, чем в спокойные моменты.

Они выкладываются по полной, когда хотят показать свою ценность в тех или иных обстоятельствах.

Водолей

Водолей прекрасно знает, что все плохое когда-нибудь заканчивается. Поэтому он предпочитает всегда искать радостные моменты, а не горевать.

Водолеи учат жизнерадостности окружающих. Их советы по избавлению от стресса поистине бесценны.

Рыбы

У Рыб прекрасно развита интуиция. Они предчувствуют беду и предупреждают о ней окружающих.