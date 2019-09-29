Самые сильные стороны знаков Зодиака

Овен
Овны быстро принимают серьезные решения. Они любят полностью контролировать свою жизнь. Если ему кажется, что в чем-то более нет смысла, если что-то отнимает слишком много сил или причиняет боль, он просто бросит это.
Овен сам подаст заявление об увольнении с работы, которая ему не нравится, первым среди всех своих друзей бросит курить и первым проявит инициативу поставить точку в плохих отношениях.
Телец
Даже в самых критических ситуациях, Телец трезво смотрит на вещи и мыслит рационально. У него всегда просчитано несколько вариантов возможного развития событий.
Он – хороший аналитик. И его логическое мышление помогает ему предугадывать события и правильно на них реагировать.
Близнецы
Близнецы лучше всего умеют улаживать различного рода конфликты и споры.
Несмотря на то, что представителю этого знака Зодиака нравится убеждать окружающих в правильности своего мнения, он также готов выслушать мнение окружающих. Все потому, что он хочет найти лучшее решение для всех сторон.
Рак
Ракам лучше всего удается заботиться об окружающих людях. У представителей этого знака дар к сочувствию и сопереживанию.
Они всегда исполнены любви и доброты. И остаются таковыми даже в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными.
Лев
Представители этого знака умеют во всем отыскать нечто хорошее. Если необходимо, чтобы вас приободрили, просто пообщайтесь со Львом.
Львы никогда не впадают в отчаяние и не сдаются. Их девиз по жизни: «Было бы желание, тогда и способ найдется».
Дева
Девам прекрасно удается справляться с кризисами, особенно с теми, что происходят в жизни близких им людей.
Представители этого знака игнорируют излишнюю драму, и все внимание обращают на поиск решения.
Весы
Весы с легкостью находят новую работу, им нет равных в организации различных вечеринок.
Также они лучшие посредники в процессе улаживания конфликтов. В подобных ситуациях Весы всегда проявляют прекрасные навыки общения и дипломатии.
Скорпион
Скорпион – это боец. Какими бы сложными ни казались проблемы, он всегда с ними справляется. Он находит силы продолжать жить после развода или потери любимого человека. Скорпион никогда не сдается.
Он не отступает и не поворачивает назад. Это позволяет Скорпиону чувствовать, что он контролирует свою жизнь.
Стрелец
Стрелец – это самый храбрый из всех знаков Зодиака. Он всегда готов рискнуть.
Если вам нужна помощь в довольно рискованной ситуации, вполне можете рассчитывать на помощь Стрельца. Он помогает вовсе не ради благодарности или славы, просто ему нравится это делать.
Козерог
Козероги способны выжить в любой ситуации. В критические моменты они не теряют самообладания и даже способны мыслить эффективнее, чем в спокойные моменты.
Они выкладываются по полной, когда хотят показать свою ценность в тех или иных обстоятельствах.
Водолей
Водолей прекрасно знает, что все плохое когда-нибудь заканчивается. Поэтому он предпочитает всегда искать радостные моменты, а не горевать.
Водолеи учат жизнерадостности окружающих. Их советы по избавлению от стресса поистине бесценны.
Рыбы
У Рыб прекрасно развита интуиция. Они предчувствуют беду и предупреждают о ней окружающих.
Рыбы искусно решают проблемы и верят в то, что завтра будет лучше, чем вчера.