Возомнил себя всемогущим: Тимати подверг дочь смертельной опасности

Не секрет, что Тимати является большим поклонником экстремальных видов спорта и в свободное от работы время выбирается либо на пляж, либо на специальный полигон, где получает дозу эндорфинов. Так, приехав в Турцию на гастроли, он не мог не воспользоваться случаем не только искупаться в море, но и покататься на серфинге. Причем, здесь он взял себе в компанию дочь Алису.

Отметим, что ранее рэпер уже публиковал видео, когда он отправился один на яхте и совершил смелый трюк на серфе. А позже показал кадры, на которых пятилетняя девочка сама встает на доску и учится держать равновесие.

Новое видео озадачило подписчиков и вызвало бурю эмоций. Так, рэпер, стоя на серфе, сначала взял Алису на руки, затем поставил на плечи, а затем поднял высоко вверх. А в финале музыкант бросил девочку в воду, правда, тут же прыгнул за ней сам.

Многие остались в восторге от трюка, но нашлись и те, кто резко осудил поведение звезды. «А вдруг девочка испугается?», «Почему вы не бережете дочь?», «Как можно подвергать ребенка опасности?». Отметим, что на Тимати и Алисе нет спасательных жилетов, которые рекомендуют надевать профессиональные спортсмены. Кроме того, пятилетняя Алиса не привязана к серфу — обычно это делается, чтобы если человек упадет в воду, а его накроет волна, то доску все равно вытолкнет водой на воздух.

Тимати не стал вдаваться в полемику с хейтерами, а всем друзьям прислал забавные смайлики и слова благодарности.

Рэпер на днях должен стать отцом во второй раз — возлюбленная музыканта Анастасия Решетова находится на девятом месяце беременности. По слухам, модель родит избраннику наследника. Пользователи уже осудили поступок Тимати, который бросил любимую женщину в Москве, а сам улетел в солнечную страну.