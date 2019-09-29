Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

На странице Леси Никитюк, где известная ведущая часто постит фотографии с отдыха и работы над всевозможными проектами, появился весьма смелый кадр. Леся снялась в эротичной фотосессии на природе.

На солнечном снимке Никитюк запечатлена в нюдовом пальто на голое тело. "Настоящая я", – подписала публикацию знаменитость.

Фолловеры Леси восторженно отреагировали на чувственную фотографию и оставили сотни комментариев. Не обошел стороной пост коллеги и ведущий Андрей Бедняков, который написал: "Тот случай, когда в сентябре погода настолько переменчива, что никогда не знаешь как именно одеться".