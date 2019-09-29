Финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

В начале месяца планеты и звезды будут активно участвовать в жизни людей, однако не всегда их энергетика будет позитивной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют гнать прочь мысли о поражениях и настраиваться на то, что временные трудности лишь закаляют, помогают заметить ошибки и исправить их. В финансовом гороскопе каждый найдет советы о том, как привлечь денежную удачу.

Овен

Переход во второй осенний месяц для Овнов будет довольно динамичным. На этой неделе им предстоит настроиться на позитив, чтобы наладить отношения в деловой сфере и с близкими. Плутон с третьего октября выходит из ретроградного движения, что также придаст Овнам сил для новых свершений. Финансовые вопросы в первую неделю октября важно решать с осторожностью, чтобы исключить неприятности в дальнейшем. Траты лучше ограничить, чтобы в нужный момент деньги на важные вещи были при себе.

Телец

Тельцам справиться с финансовыми трудностями и исключить отток финансов поможет планирование. Благодаря этому будет проще понять, какие статьи расходов лучше урезать, чтобы сэкономить и накопить на важные покупки. До пятницы в жизни Тельцов будет царить атмосфера любви, однако приподнятое настроение не должно помешать выполнению рабочих обязанностей.

Близнецы

До выходных Близнецам не стоит торопиться с нововведениями. Внезапное желание уволиться с должности или потратить крупную сумму может обернуться неурядицами в дальнейшем, а значит, стоит прислушаться к доводам разума. Планеты не окажут сильного влияния, однако с 4 по 6 октября их энергетика будет дисгармоничной. К выходным ситуация стабилизируется, и Близнецы смогут понять, в каком направлении двигаться, чтобы достичь финансового благополучия.

Рак

Ракам на этой неделе не стоит ожидать поддержки звезд и планет. Осторожность и внимание к деталям будут приоритетными, и астрологи рекомендуют отказаться от импульсивных поступков. Самыми неблагоприятными днями станут выходные, когда Ракам может показаться, что они зашли в тупик. В это время лучше не тратить деньги, а посвятить время обретению внутренней гармонии и поиску ответов на волнующие вопросы.

Лев

Львов с 3 октября ожидает прилив сил. Плутон выйдет из ретроградного движения, что удачно для активного развития в деловой сфере. На этой неделе Львам лучше всего заняться поиском источников дохода, приумножать капитал благодаря вкладам и умеренной экономии. Привлечь в жизнь финансовую удачу поможет позитивный настрой, благодаря которому Львы смогут приниматься за дела с удвоенной энергией и не расстраиваться сверх меры из-за временных трудностей.

Дева