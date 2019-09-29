Тельцов ждут семейные проблемы, а Весов - беспокойный день: гороскоп на 29 сентября

День обещает массу приятнейших романтических переживаний. Наступил подходящий момент для того, чтобы пригласить симпатичную вам особу на свидание, признаться в своих чувствах или начать совместную жизнь с любимым человеком. Даже самые спокойные и рассудительные люди сегодня склонны к оригинальным и экстравагантным поступкам, которые будут вызывать недоумение окружающих, однако до конфликта дело не дойдет: интуиция подскажет, когда следует проявить гибкость, пишет Дворец.
Возможны значительные расходы. С наиболее крупными суммами предстоит расстаться тем, кто собирается в этот день отправиться в далекие поездки или совершить нечто выдающееся. Воздержитесь от занятий экстремальными видами спорта.
Овен
День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь Овны, готовые действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Ваши решения весьма необычны, но абсолютно верны, а творческий подход к выполнению повседневных обязанностей позволяет избежать скуки достичь поразительных результатов. Финансовое положение стабильно; инвестиции, сделанные в этот день, принесут неплохие доходы.
Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании. Любимый человек может ревновать – поторопитесь убедить его в том, что для этого нет оснований.
Телец
Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.
Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.
Близнецы
Близнецам следует позаботиться о своем здоровье: велика вероятность недомоганий и травм, возможно внезапное ухудшение самочувствия. Постарайтесь не испытывать организм на прочность, воздержитесь от кулинарных экспериментов и употребления спиртных напитков. Деловая активность весьма высока, однако вам следует помнить о том, что решать все проблемы самостоятельно нет необходимости – на недостаток помощников и единомышленников жаловаться не приходится.
Отношения в семье нестабильны: вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны, и близкие не могут этого не заметить. Обретению душевного равновесия способствуют спокойные творческие занятия, рукоделие, чтение.
Рак
Звезды на вашей стороне – можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей, все это не вызовет затруднений. Появляется возможность реализовать смелые профессиональные планы, воплотить в жизнь идеи, сулящие большую прибыль. Помощники наверняка найдутся, но именно вам предстоит руководить их действиями и брать на себя ответственность за происходящее.
Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов. Возможно и примирение после ссоры, но лишь в том случае, если вы действительно готовы признать и исправить свои ошибки.
Лев
День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Некоторые сложности возможны в сфере финансов, причем проблемы усугубятся из-за растущих потребностей членов семьи. Однако у вас есть возможность исправить ситуацию, вовремя пересмотрев приоритеты и настояв на своих решениях, даже если окружающие их не одобрят.
Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Сильно стремление к новым впечатлениям, путешествиям и странствиям; отличным компаньоном станет любимый человек. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
Дева
Особой осторожности требуют семейные отношения. Сегодня вы склонны прощать себе любые промахи и ошибки, а вот по отношению к любимому человеку настроены куда более требовательно. Не стоит слишком увлекаться претензиями и упреками, лучше проявить снисходительность или, по крайней мере, принять к сведению точку зрения своего избранника. Опыт представителей старшего поколения окажется очень полезным.
Массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха, да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро; за долгосрочные проекты лучше не браться.
Весы
Весьма противоречивый день, беспокойный и не лишенный неприятных сюрпризов. Очень важно следить за своим имуществом, бережно относиться к дорогим вещам, транспортным средствам – не исключены поломки, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Денежные поступления возможны, однако полученные суммы будут не столь велики, как вам хотелось бы.
Отношения со старшими родственниками стремительно портятся, возвращаются старые проблемы, вам снова и снова напоминают о давным-давно исправленных ошибках. Наберитесь терпения – в этой ситуации вы можете только ждать: благоприятный момент для изменения ситуации к лучшему скоро наступит.
Скорпион
Очень сложны отношения в семье, вы рискуете вызвать негодование близких людей, если не проявите уступчивости, не откажетесь от собственных планов ради общего блага. Не давайте ссорам перерасти в конфликт – именно от вас зависит, какой будет атмосфера в семье в ближайшие дни. Сильнейшее романтическое увлечение заставит вас изменить свое поведение, отказаться от некоторых привычек, предпринять решительные действия. Положитесь на судьбу и свою интуицию.
С профессиональной точки зрения день весьма сложен, есть вероятность серьезных недоразумений на работе, распространения ложной информации, конфликтов с деловыми партнерами. Желательно избегать споров с начальством и не принимать решений, связанных с долгосрочными инвестициями.
Стрелец
Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения, однако вы сможете найти кратчайший путь к решению важнейших проблем, если не станете упорствовать в своих заблуждениях. Возможно получение известий издалека, новостей, которые заставят вас отправиться в дорогу.
Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение. Скучать вам не придется: развлечения звезды для вас подобрали разнообразные, но исключительно приятные. Встреча с приятной особой наверняка порадует тех, кто в последнее время сокрушался об отсутствии романтической составляющей в своей жизни.
Козерог
Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. Не стоит принимать важные решения самостоятельно, особенно если речь идет о таких вопросах, как смена работы, переезд, заключение крупных сделок. Важные переговоры лучше отложить: сегодня вы готовы к слишком большим уступкам, о которых позже придется пожалеть.
В личных отношениях, напротив, причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня. Выслушайте и примите к сведению точку зрения близких людей прежде, чем начать действовать, иначе вы рискуете попасть в крайне сложное положение.
Водолей
Новое знакомство не изменит вашу жизнь в корне, но окажет на нее серьезное влияние. Однако не следует думать, что все сразу сложится наилучшим образом: вам предстоит преодолеть трудности и проявить себя с лучшей стороны. Этот день как нельзя лучше подходит для самосовершенствования, развития в себе достойных уважения качеств и приобретения полезных навыков.
Будьте сдержаны в общении с любимым человеком, не торопитесь с выводами и избегайте резких высказываний. Помните, что неспособность контролировать свои эмоции может привести к скандалу, который вряд ли пойдет на пользу отношениям. Снижение жизненного тонуса скажется, в первую очередь, на настроении. Вернуть душевное равновесие будет легче тем, кто склонен к творческой деятельности.
Рыбы
Снижение жизненного потенциала сказываются на настроении и самочувствии. Даже обычно жизнерадостные Рыбы сегодня мрачны и раздражительны. Это, впрочем, не помешает представителям данного знака преуспеть в деловых переговорах: вряд ли кто-то захочет сопротивляться им, вступать в полемику и защищать свою точку зрения в неравном бою.
Будьте терпеливы с близкими людьми – именно им предстоит принять огонь на себя, стать громоотводом ваших отрицательных эмоций. Обрести душевное равновесие поможет творческая деятельность; не важно, предпочтете ли вы петь, танцевать или рисовать – любое занятие, способствующее самовыражению, пойдет вам на пользу.