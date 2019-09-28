Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Чтобы справиться со всеми задачами, Львам понадобится решимость, сила, а также физическая активность. Спорт и даже простые прогулки на свежем воздухе зарядят энергией, помогут избавиться от негатива, сомнений и страхов.

Дева

У каждого Знака Зодиака есть плохие черты характера. У Дев они могут усилиться на этой неделе, особенно в последние три дня. Эти люди могут стать недоверчивыми, чересчур придирчивыми. Это плохо скажется на поиске второй половинки или на развитии уже существующих отношений. Лучше побыть в уединении в субботу и воскресенье.

Первая половина недели, наоборот, будет очень продуктивной и яркой. Девам удастся завершить важные дела и настроиться на нужный лад. В целом в этот период стоит избегать агрессии и грубости, упрямства. На раздражительность второй половинки и родственников не стоит отвечать той же монетой. Лучше сохранять спокойствие и быть готовыми к компромиссам.

Весы

На этой неделе очень мощными станут финансовые потоки. Это значит, что данная сфера станет для Весов самой актуальной и продуктивной. Можно заняться покупками, обновить гардероб, купить что-нибудь для дома, сделать сюрприз близкому человеку. Полезно будет вкладывать день в развитие и получение новых навыков.

Астрологи отмечают, что у Весов может измениться система ценностей. Вполне возможно, что активность и созидательность звезд, выраженная их положительной энергией, заставит Весов взглянуть на мир иначе. Формировать свое мнение относительно событий и людей стоит осторожно, без предвзятости. Желательно не пользоваться советами окружающих, а полагаться только на свой опыт и интуицию.

Скорпион

Для Скорпионов начинается непростая неделя. Первые четыре дня будут размеренными и спокойными, а вот в конце недели придется столкнуться с трудностями в любви и в делах. Не стоит просить людей о помощи, потому что сейчас важно преодолеть все в одиночку.

Пришло время укрепить свои позиции на работе и в бизнесе. Это значит, что не нужно рисковать лишний раз. Лучше сфокусировать внимание на незавершенных задачах. Астрологи советуют не откладывать дела на потом, потому что впоследствии справиться с ними будет гораздо сложнее, чем сейчас.

Стрелец

Стрельцы будут обладать колоссальной силой на этой неделе. Их энергетика станет мощнее. Им стоит избегать общения с людьми, аура которых недостаточно позитивна. Также полезной будет интуиция, которая у Стрельцов обострится и поможет им лучше чувствовать окружающий мир и людей.

Неуверенность в себе и промедление могут стоить Стрельцам успеха. Это разрушит планы и сделает представителей этого Знака менее удачливыми. Необходимо расширять свои возможности: знакомиться с новыми людьми, браться за важные дела, повышать авторитет. Полезными станут организаторские дела, решение юридических вопросов.

Козерог

Для Козерогов очень важным временем является утро. Утренние ритуалы на везение и успех помогут представителям этого Знака активизировать свою энергию и привлечь больше удачи. Важно настраиваться на нужную волну с самого начала дня, потому что не всегда события развиваются так, как нам необходимо.

Своим вдохновением и энтузиазмом стоит поделиться с окружающими людьми. Астрологи советуют почаще протягивать руку помощи коллегам и друзьям. Также на этой неделе стоит чаще прислушиваться к мнению людей, которым можно доверять. Они могут дать Козерогам полезный совет.

Водолей

Водолеям на этой неделе улыбнется удача в амурных делах, потому что их харизма и обаяние усилятся. Это связано с тем, что планеты станут очень созидательными и активными. Даже с не самыми приятными людьми можно будет найти общий язык, поэтому проводить ближайшие семь дней в одиночестве не стоит.

Очень важно следовать законам Вселенной, потому что они помогут Водолеям стать намного счастливее и успешнее. Астрологи советуют во всем чувствовать меру и не быть чрезмерно настойчивыми. Доброта и дипломатия помогут быстрее достичь желаемого.

Рыбы

Порой мы все перетягиваем на себя чужие проблемы. Рыбам этого лучше избегать, особенно на выходных. Настало время подумать о своих интересах, навести порядок дома и в мыслях. Астрологи говорят, что Рыбам нужно поставить перед собой новые цели, бороться с прокрастинацией и ленью.