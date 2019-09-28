Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Звезды и планеты постоянно меняют свое положение, из-за чего по-разному влияют на людей. Советы астрологов помогут представителям каждого Знака Зодиака изменить жизнь к лучшему, пишет Dailyhoro.
Даже если эта неделя покажется вам тяжелой, не падайте духом.
В этот период ожидается множество положительных и отрицательных изменений в энергетике планет, поэтому не всё будет однозначно и предсказуемо.
Овен
Овнов ожидает динамичная неделя. Дело в том, что 3 числа Плутон перестанет быть ретроградным. Наступает время, когда общение и дружба, новые знакомства и коллективный труд станут очень позитивными и претерпят положительные изменения. Овнам стоит больше фокусироваться на приятных делах.
Работа очень важна, но на выходных астрологи советуют отдохнуть, потому что резкие энергетические изменения скажутся на самочувствии и настроении Овнов.
Телец
У Тельцов наступает время любовных приключений, поэтому желательно почаще общаться с романтичными и любящими Знаками Зодиака. К сожалению, идиллия продлится только до пятницы. В субботу планеты и звезды вступят в диссонанс, поэтому на выходных возможны сложности в общении. Астрологи советуют побыть в уединении и не критиковать близких.
На работе желательно не браться за несколько дел сразу, а разумно подойти к вопросу планирования. Вполне возможно, что сил на все не хватит, поэтому придется больше отдыхать. Полезным будет свежий воздух, прогулки, запланированные покупки.
Близнецы
В первой половине недели возможны неприятные ссоры и разочарования, но 4, 5 и 6 числа планеты станут очень активными, хоть и не совсем гармоничными, поэтому скучно точно не будет. Близнецов ожидает много приятных эмоций и общения. Что касается работы, то в начале недели не помешает немного осторожности и предусмотрительности. Ближе к выходным можно начать новый проект, заняться поисками нового места работы.
Эксперты рекомендуют Близнецам не проявлять жадности. Это может помешать развитию отношений. Вместе этого лучше быть искренними и готовыми пойти на компромисс с любимым человеком. Трудности в общении можно компенсировать романтикой.
Рак
У Раков начинается далеко не самая благоприятная неделя, на которой может происходить много необычного. Планеты и звезды будут постоянно менять свою энергетику с положительной на отрицательную. Наибольшие проблемы могут возникнуть на выходных. В субботу и воскресенье стоит как следует отдохнуть, чтобы избавиться от усталости и негативных мыслей.
На этой неделе нужно не просто хотеть этого, а доказать самим себе, что это действительно возможно. Для этого понадобится сила воли, желание бороться, напористость и вера в себя. В работе и в любви наступит временный период застоя. Чтобы избежать проблем, лучше не рисковать лишний раз.
Лев
Начало прямого движения Плутона 3 октября заставит Львов почувствовать расцвет позитивной энергии. Закон притяжения начнет работать активно, но раскроет себя полностью лишь к концу месяца. Во второй половине этой недели уже можно будет разглядеть первые успехи. Кого-то похвалит начальник, кто-то получит больше денег, а кто-то сможет определиться со своими целями.
Чтобы справиться со всеми задачами, Львам понадобится решимость, сила, а также физическая активность. Спорт и даже простые прогулки на свежем воздухе зарядят энергией, помогут избавиться от негатива, сомнений и страхов.
Дева
У каждого Знака Зодиака есть плохие черты характера. У Дев они могут усилиться на этой неделе, особенно в последние три дня. Эти люди могут стать недоверчивыми, чересчур придирчивыми. Это плохо скажется на поиске второй половинки или на развитии уже существующих отношений. Лучше побыть в уединении в субботу и воскресенье.
Первая половина недели, наоборот, будет очень продуктивной и яркой. Девам удастся завершить важные дела и настроиться на нужный лад. В целом в этот период стоит избегать агрессии и грубости, упрямства. На раздражительность второй половинки и родственников не стоит отвечать той же монетой. Лучше сохранять спокойствие и быть готовыми к компромиссам.
Весы
На этой неделе очень мощными станут финансовые потоки. Это значит, что данная сфера станет для Весов самой актуальной и продуктивной. Можно заняться покупками, обновить гардероб, купить что-нибудь для дома, сделать сюрприз близкому человеку. Полезно будет вкладывать день в развитие и получение новых навыков.
Астрологи отмечают, что у Весов может измениться система ценностей. Вполне возможно, что активность и созидательность звезд, выраженная их положительной энергией, заставит Весов взглянуть на мир иначе. Формировать свое мнение относительно событий и людей стоит осторожно, без предвзятости. Желательно не пользоваться советами окружающих, а полагаться только на свой опыт и интуицию.
Скорпион
Для Скорпионов начинается непростая неделя. Первые четыре дня будут размеренными и спокойными, а вот в конце недели придется столкнуться с трудностями в любви и в делах. Не стоит просить людей о помощи, потому что сейчас важно преодолеть все в одиночку.
Пришло время укрепить свои позиции на работе и в бизнесе. Это значит, что не нужно рисковать лишний раз. Лучше сфокусировать внимание на незавершенных задачах. Астрологи советуют не откладывать дела на потом, потому что впоследствии справиться с ними будет гораздо сложнее, чем сейчас.
Стрелец
Стрельцы будут обладать колоссальной силой на этой неделе. Их энергетика станет мощнее. Им стоит избегать общения с людьми, аура которых недостаточно позитивна. Также полезной будет интуиция, которая у Стрельцов обострится и поможет им лучше чувствовать окружающий мир и людей.
Неуверенность в себе и промедление могут стоить Стрельцам успеха. Это разрушит планы и сделает представителей этого Знака менее удачливыми. Необходимо расширять свои возможности: знакомиться с новыми людьми, браться за важные дела, повышать авторитет. Полезными станут организаторские дела, решение юридических вопросов.
Козерог
Для Козерогов очень важным временем является утро. Утренние ритуалы на везение и успех помогут представителям этого Знака активизировать свою энергию и привлечь больше удачи. Важно настраиваться на нужную волну с самого начала дня, потому что не всегда события развиваются так, как нам необходимо.
Своим вдохновением и энтузиазмом стоит поделиться с окружающими людьми. Астрологи советуют почаще протягивать руку помощи коллегам и друзьям. Также на этой неделе стоит чаще прислушиваться к мнению людей, которым можно доверять. Они могут дать Козерогам полезный совет.
Водолей
Водолеям на этой неделе улыбнется удача в амурных делах, потому что их харизма и обаяние усилятся. Это связано с тем, что планеты станут очень созидательными и активными. Даже с не самыми приятными людьми можно будет найти общий язык, поэтому проводить ближайшие семь дней в одиночестве не стоит.
Очень важно следовать законам Вселенной, потому что они помогут Водолеям стать намного счастливее и успешнее. Астрологи советуют во всем чувствовать меру и не быть чрезмерно настойчивыми. Доброта и дипломатия помогут быстрее достичь желаемого.
Рыбы
Порой мы все перетягиваем на себя чужие проблемы. Рыбам этого лучше избегать, особенно на выходных. Настало время подумать о своих интересах, навести порядок дома и в мыслях. Астрологи говорят, что Рыбам нужно поставить перед собой новые цели, бороться с прокрастинацией и ленью.
Это идеальное время для борьбы с вредными привычками. Настал тот момент, когда просто избавиться от всего, что тормозит развитие, вредит здоровью и настроению. Это могут быть даже изжившие себя токсичные отношения, дружба.