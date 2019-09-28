«Нельзя быть красивой такой!» Поклонники пришли в восторг от нового фото Агаты Муцениеце

На снимке 30-летняя артистка запечатлена крупным планом. На ней серая майка. Волосы звезды ниспадают на плечи, а на лице нет ни грамма макияжа.

"Здесь и сейчас", – подписала пост знаменитость.

Фолловеры пришли в восторг от увиденного. По их мнению, Агата обладает неземной естественной красотой. Они без устали осыпали Муцениеце всевозможными комплиментами и теплыми словами. "Великолепна!", "Женственная красота, а глаза шоколадненькие!", "Ты классная, настоящая!", "Улыбка вам больше к лицу! Почаще улыбайтесь!", "Агата, очень идет!", "Очень хороша!", "Ну, нельзя быть красивой такой!", "Вам так лучше, без красок, естественная, оригинальная!", – не скупились на похвалу преданные фанаты.

А популярного актера Никиту Тарасова фото настолько впечатлило, что он даже не нашел, что сказать. Единственное, что он смог вымолвить – это короткое: "Ах!".