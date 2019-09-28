«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

В полупрозрачном платье с глубоким декольте, с черным маникюром и ярко-красной помадой на губах исполнительница станцевала перед зеркалом, обдуваемая воздухом из фена, который очевидно должен был имитировать порывы ветра.

Поклонники 36-летней Светланы Лободы по достоинству оценили новое видео, на котором их любимица продемонстрировала сексуальную энергию на максимальном уровне. Всего за один час ролик набрал более 160 тысяч просмотров и 300 восторженных комментариев. Фанаты обласкали певицу с ног до головы и завалили ее самыми искренними и оригинальными комплиментами.