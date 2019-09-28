Сб, 28.09.2019
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«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Светлана Лобода не перестает радовать поклонников провокационными и дерзкими кадрами. На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, на котором «зажгла» в ультра-мини, пишет Пятый канал.

В полупрозрачном платье с глубоким декольте, с черным маникюром и ярко-красной помадой на губах исполнительница станцевала перед зеркалом, обдуваемая воздухом из фена, который очевидно должен был имитировать порывы ветра.

«Тинуля, подуй!» — подписала пост знаменитость, сопроводив его «говорящими» хэштегами: #будутанцевать, #сегоднябудуттанцы.

Поклонники 36-летней Светланы Лободы по достоинству оценили новое видео, на котором их любимица продемонстрировала сексуальную энергию на максимальном уровне. Всего за один час ролик набрал более 160 тысяч просмотров и 300 восторженных комментариев. Фанаты обласкали певицу с ног до головы и завалили ее самыми искренними и оригинальными комплиментами.

Юная развратница!

Богиня!

Жара-жаришка!

Сколько женской красоты у этого человека, супер!

— написали фолловеры.

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