«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

Светлана Лобода не перестает радовать поклонников провокационными и дерзкими кадрами. На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, на котором «зажгла» в ультра-мини, пишет Пятый канал.
В полупрозрачном платье с глубоким декольте, с черным маникюром и ярко-красной помадой на губах исполнительница станцевала перед зеркалом, обдуваемая воздухом из фена, который очевидно должен был имитировать порывы ветра.
«Тинуля, подуй!» — подписала пост знаменитость, сопроводив его «говорящими» хэштегами: #будутанцевать, #сегоднябудуттанцы.
Поклонники 36-летней Светланы Лободы по достоинству оценили новое видео, на котором их любимица продемонстрировала сексуальную энергию на максимальном уровне. Всего за один час ролик набрал более 160 тысяч просмотров и 300 восторженных комментариев. Фанаты обласкали певицу с ног до головы и завалили ее самыми искренними и оригинальными комплиментами.
Юная развратница!
Богиня!
Жара-жаришка!
Сколько женской красоты у этого человека, супер!
— написали фолловеры.