Анна Плетнева обнажила грудь для фтосессии

Бывшая участница «Лицея» и группы «Винтаж» приготовила настоящую бомбу для своих фанатов. Анна опубликовала фото, на котором предстала в полуобнаженном виде. Плетнева была одета в брюки приятного шоколадного оттенка. Блейзер оказался небрежно накинут на плечо, а обнаженную грудь скрывал только лишь ремешок стильных подтяжек.

Исполнительница хитов «Плохая девочка» и «Ева» распустила волосы и выбрала яркий вечерний макияж с акцентом на глаза. «Вчера в очередной раз убедилась, что люди, которые меня окружают или встречаются на пути, являются моей проекцией в настоящем, будущем или прошлом. Они настоящие, чувственные и безгранично влюбленные в эту чертову жизнь и в свою работу», — рассказала Плетнева.

Певица пояснила, что фотосессию ей подарили в качестве подарка на день рождения. Она также поблагодарила стилиста и визажиста, которые готовили ее к этой съемке. «Теперь я готова увидеть в отражении себя другую, новую, непривычную! Вас ждет то, чего вы не ждали, но боялись представить», — заявила Анна.

Анна Плетнева доказала, что многодетная мама может оставаться в великолепной форме и демонстрировать утонченную фигуру. Звезда и ее муж, совладелец фармакологической компании Кирилл Сыров, воспитывают 15-летнюю Варвару (дочь Анны от первого брака), 13-летнюю Марию и 9-летнего сына Кирилла.