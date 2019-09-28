Гороскоп на 28 сентября: Близнецам стоит проявить снисходительность к близким, а Девам не стоит отправляться в поездки

Романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, влюбленные могут рассчитывать на взаимопонимание и приятное общение. Тем, кто собирается провести время с членами семьи, стоит быть готовым к обсуждению не слишком приятных тем.

Овен

Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой Овны принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. Постарайтесь действовать осмотрительно, полагаясь не только на свою интуицию, но и на логику и здравый смысл. Удачные деловые решения позволят вам увеличить свои доходы или заключить выгодные сделки. День подходит для посещения конференций и семинаров.

В личной жизни складывается благоприятная ситуация, не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах. Новые знакомства ожидают тех, кто принимает активное участие в общественной жизни.

Телец

Позитивные тенденции весьма сильны, и этим смогут воспользоваться те, кто не рассчитывает на легкие профессиональные успехи. Этот день позволит наиболее упорным и целеустремленным представителям знака одержать верх над конкурентами, остальные Тельцы смогут укрепить свои позиции, найти надежных союзников. Финансовые проблемы решатся быстро, если проявить немного изобретательности и не пытаться немедленно утолить все свои желания.

Время, проведенное в кругу близких людей, будет очень приятным; страдать от недостатка внимания вам определенно не придется. Атмосфера романтики и флирта воцаряется всюду, где вы появляетесь.

Близнецы

Близнецам стоит проявить снисходительность к близким. Это не самый подходящий день для того, чтобы воспитывать родственников или руководить поступками друзей. Ваши идеи действительно очень хороши, но пройдет некоторое время прежде, чем они будут оценены окружающими. Проявляйте инициативу, но не навязывайте своего мнения – это позволит добиться перемен к лучшему в романтических отношениях.

Можно заниматься привычной работой, доводить до конца ранее начатые проекты. За новые дела браться не стоит – пока вы не в состоянии правильно оценить возможности потенциальных союзников, а вот конкурентов склонны недооценивать. Хороший день для путешествий и изучения иностранных языков.

Рак

Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.

Для многих Раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.

Лев