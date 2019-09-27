Петербургская мода дошла до Таллинна: эстонцы пищат от восторга
Для деятелей моды не секрет, что в Эстонию всё приходит с опозданием. И вот теперь до нас дошли уже несколько лет популярные в Санкт-Петербурге модные парки. Но у нас пока еще не знают, что они могут быть не просто однотонными, но и с рисунками, как любят в северной столице России.
Парка - длинная теплая куртка, как правило, с капюшоном. Они особенно популярны осенью и зимой, когда на улице прохладно. Подходят и для мужчин, и для женщин. В тепле не только голова, но и самое ценное - то, что ниже пояса.
Журналисты Kanal 2 побывали на одном модном показе в эстонской столице и на собственной шкуре убедились, что народ в прямом смысле пищит от восторга. Они скандируют: «Парка! Парка! Парка!»
Предприимчивые граждане, не упустите свой шанс заняться бизнесом сейчас, пока сезон этих курток в нашей стране начинается.
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