Петербургская мода дошла до Таллинна: эстонцы пищат от восторга

Для деятелей моды не секрет, что в Эстонию всё приходит с опозданием. И вот теперь до нас дошли уже несколько лет популярные в Санкт-Петербурге модные парки. Но у нас пока еще не знают, что они могут быть не просто однотонными, но и с рисунками, как любят в северной столице России.