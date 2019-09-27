Ужасы в Эстонии: «Сначала ребенок стал жертвой педофила, а теперь его забрали в детский дом»
70-летнего мужчину из Эстонии подозревают в педофилии, этот случай в понедельник в 20:00 рассмотрит ведущая Катрин Луст в эфире нового выпуска передачи журналистских расследований Kuuuurija.
Мать ребенка обратилась в Отдел защиты детей две недели назад, но волость по какой-то причине до сих пор на это не отреагировала.
Волость же считает во всем виновной именно мать ребенка и жертву такого жестокого преступления увезли в детский дом без ведома матери, пишет Kuuuurija.
Страдания матери, у которой забрали ребенка уже в понедельник, 30 сентября, в 20:00 на Kanal 2.