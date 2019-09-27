Ужасы в Эстонии: «Сначала ребенок стал жертвой педофила, а теперь его забрали в детский дом»

Мать ребенка обратилась в Отдел защиты детей две недели назад, но волость по какой-то причине до сих пор на это не отреагировала.

Волость же считает во всем виновной именно мать ребенка и жертву такого жестокого преступления увезли в детский дом без ведома матери, пишет Kuuuurija.