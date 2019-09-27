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Названа дата концерта и нового шоу Полины Гагариной в Таллинне

Полина Гагарина

ФОТО: Промо

Весной 2020 года в Прибалтике Полина Гагарина представит свое грандиозное шоу «Обезоружена», премьера которого с аншлагом прошла на 12-тысячном стадионе в Москве. Концерты состоятся в Риге и Таллине 13 и 15 марта.

Обладательница мощного и красивого вокала, удивительной энергетики, одна из самых стильных артисток на российской сцене, выступит с концертной программой, подготовленной совместно с командой студии интерактивных медиа СИЛА СВЕТА.

Шоу, подготовка к которому длилась около года, состоится незадолго до дня рождения певицы и станет приятным и полным сюрпризов для многочисленных поклонников.

«Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из СИЛЫ СВЕТА сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости». Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.

Шоу «Обезоружена» стало действительно особенным событием в творческой карьере Полины Гагариной – это самое масштабное выступление певицы, где чувствуется особая живая концертная энергетика.

Билеты в продаже в Piletilevi.

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