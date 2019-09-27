Названа дата концерта и нового шоу Полины Гагариной в Таллинне

Шоу, подготовка к которому длилась около года, состоится незадолго до дня рождения певицы и станет приятным и полным сюрпризов для многочисленных поклонников.

«Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из СИЛЫ СВЕТА сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости». Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.