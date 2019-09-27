Невероятное преображение: 22-летняя актриса похудела на 50 килограммов и стала настоящей красавицей!

Сортино мечтала построить карьеру в сфере развлечений, но избыточный вес этому препятствовал. В течение четырех лет она пыталась сбросить лишний вес, однако ей это не удавалось.

«С самого рождения я была полненькой. Всю свою жизнь я питалась правильно и тренировалась так много, как могла. Однако, после нескольких визитов к врачу выяснилось, что у меня проблемы с гормонами», - пояснила Джианна.

Сортино призналась изданию: «К тому моменту, как мне исполнилось 18 лет, у меня диагностировали синдром поликистозных яичников, благодаря чему я начала прибавлять в весе и больше не сумела сбросить эти килограммы».

Девушка мечтала стать успешной актрисой мюзиклов и часто посещала кастинги, однако ей казалось, что ее способности и талант не были оценены по достоинству из-за критики по поводу ее лишнего веса и внешности.

Переломный момент наступил осенью 2016 года, когда Джианну наконец-то выбрали для роли в мюзикле «Hairspray», в котором она исполнила роль толстушки Трейси Тернблад. Эта роль вдохновила Джианну, поскольку, несмотря на свой избыточный вес, ее персонаж ломает все предрассудки и добивается успеха в качестве танцовщицы.

После нескольких неудачных попыток сбросить лишний вес, Джианна решилась на операцию по уменьшению желудка.

Я поняла, что должна предпринять какие-то меры, я чувствовала, что больше не счастлива. Я была в депрессии и ненавидела себя. После мюзикла «Hairspray» я не получила ни одной новой роли из-за своего избыточного веса,

- пояснила Джианна.

Через десять месяцев после операции девушке удалось потерять более половины от своего изначального веса. По ее словам, ей удалили больше половины желудка, и она больше не испытывает такого сильного чувства голода как прежде.

На сегодняшний день Джианна Сортино выглядит как абсолютно другой человек.