Тельцам пора навести порядок, а Весам следует быть аккуратнее за рулем. Гороскоп на 27 сентября!

День обещает быть насыщенным, наиболее важные события и перемены произойдут в личной жизни. Наступил благоприятный момент для того, чтобы воплотить в жизнь смелые идеи, принять решения, которые долгое время откладывали. День подходит не только для дружеских встреч и любовных свиданий, но и для контактов с деловыми партнерами, потенциальными клиентами и работодателями. Потрудиться придется учащимся и студентам, им победы вряд ли дадутся легко.
Поездки сложатся весьма удачно, однако к их подготовке и решению организационных вопросов нужно отнестись со всей серьезностью, особенно если вы планируете взять с собой детей, пишет Дворец.
Овен
Этот день связан с некоторым снижением жизненной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с окружающими не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание старших родственников.
В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав любимому человеку о своих планах, вы наверняка заразите его своим энтузиазмом.
Телец
День гармоничный и спокойный, преобладают позитивные тенденции, вы же используете сложившуюся ситуацию для достижения своих целей. Появляется возможность воплотить в жизнь творческие идеи, реализовать давние замыслы. Можно заниматься ремонтом и обустройством жилья, покупать мебель, наводить порядок.
Во всех сферах жизни заметна тенденция к избавлению от излишнего, наносного. Вряд ли кому-то удастся навязать вам свою волю, ввести вас в заблуждение. Прекрасно понимая и суть, и причину своих стремлений и желаний, вы двигаетесь вперед, не мешая желающим присоединиться. В романтических отношениях наступает момент, когда вашему избраннику предстоит принять важное решение.
Близнецы
Очень хороший день для влюбленных, обещающий глубину и взаимность чувств, полное взаимопонимание, появление общих интересов. Тем, кто находится в поиске своей «половинки», стоит занять активную жизненную позицию, поскольку новые знакомства тем более вероятны, чем более вы будете деятельны и инициативны. В этот день велика вероятность зарождения романтической привязанности к человеку старшего возраста, обладающему значительным жизненным опытом и незаурядными знаниями.
Дела и развлечения неразделимы – и то, и другое приносит радость, дарит приятные эмоции и по-настоящему увлекает. У вас непременно будет возможность проявить свои творческие способности, незаурядный вкус и бурную фантазию; рутина, скука и обыденность в страхе бегут с пути Близнецов.
Рак
День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.
Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность – долгие незапланированные поездки.
Лев
Очень трудный день с точки зрения личных отношений и общения с близкими. Разногласия становятся все более серьезными, и уже не удается уклониться от решения накопившихся проблем. И любимый человек, и родственники очень требовательны, и далеко не все их претензии лишены оснований. Неприятности грозят и любителям активных светских развлечений; в этот день желательно отдать предпочтение отдыху в спокойной обстановке.
Те, чьи интересы в данный период сосредоточены на работе и учебе, проведут день спокойнее – на перечисленные области негативные тенденции не оказывают никакого влияния. Можно поводить сложные расчеты, заниматься аналитической работой; легко усваивается новая информация.
Дева
Обдумывая новые перспективы и возможности, не забывайте и о своих повседневных обязанностях: невнимательность при их выполнении может привести к серьезным проблемам. Однообразная работа, не требующая ни творческого подхода, ни оригинальных решений, кажется невыносимо скучной, но выполнять ее все же придется. Во второй половине дня могут поступить весьма интересные предложения как делового, так и личного характера; вы наверняка порадуетесь вниманию, которое уделяют вам окружающие.
И приятным, и полезным окажется посещение светского мероприятия – можно познакомиться с интересными людьми, найти единомышленников, да и просто напомнить знакомым о том, насколько удивительной во всех отношениях личностью вы являетесь.
Весы
У Весов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности, будьте серьезны, старайтесь здраво оценивать последствия всех своих поступков. Весьма непроста финансовая ситуация, возможны значительные расходы. Существует также вероятность порчи имущества, поломок транспортных средств. Возможны проблемы в общении с представителями государственных организаций.
В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неблагоприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.
Скорпион
Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало настоять на своем. Зато те, кто готов к равноправным партнерским отношениям и не ждет от окружающих немедленного удовлетворения любого своего каприза, будут чувствовать себя вполне комфортно.
Творческие натуры обрадуются неожиданным идеям. В этот день вы можете делиться с окружающими любыми планами, а в разговорах – касаться самых важных вопросов; взаимопонимание будет достигнуто, даже если в последнее время поводом для спора становился любой пустяк.
Стрелец
Для тех, кто настроен на серьезные дела, день будет весьма сложным. Трудно правильно оценить открывающиеся перспективы; поступающие предложения кажутся заманчивыми, хотя на самом деле отнюдь не являются таковыми. В такой ситуации очень важно своевременно получить поддержку и помощь опытных коллег. Советы знающих людей окажутся поистине бесценными даже для тех, кто привык полагаться исключительно на собственное мнение.
В сфере личных привязанностей, напротив, дела обстоят наилучшим образом. Родственники найдут способ порадовать вас, да и любимый человек будет необыкновенно внимателен и заботлив. Не скрывайте своих чувств: признания будут встречены благосклонно, а искренность поможет наладить отношения.
Козерог
Воспользуйтесь благоприятной ситуацией, позволяющей одержать победу над недоброжелателями и приблизиться к достижению наиболее важных для вас целей. В этот день можно обсудить с друзьями или родственниками вопросы, касающиеся открытия собственного дела, или выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны. Однако тратить деньги легкомысленно не стоит – немного экономии вам не повредит.
Отношения с близкими очень хороши, вам удается достичь компромисса, прийти к соглашению по ряду важных вопросов. Правильная расстановка приоритетов позволит избежать проблем в сфере романтических привязанностей. Активный отдых и встречи с друзьями пойдут вам на пользу.
Водолей
Уровень деловой активности минимален, и не стоит рассчитывать на то, что в этот день вы будете проявлять чудеса трудового энтузиазма. Спокойно занимайтесь своими делами, воплощайте планы в жизнь – недоброжелатели не смогут вам помешать, а вот единомышленники наверняка помогут. Возможно появление влиятельных покровителей.
Не слишком благоприятна финансовая ситуация, члены семьи будут недовольны вашим отношением к деньгам. Можно сократить расходы на развлечения – вы ничего не потеряете, если откажетесь, например, от посещения увеселительных заведений. Хорошо пройдут романтические свидания, высока вероятность новых знакомств.
Рыбы
Позитивные тенденции сильны, и, хотя некоторые трудности все же не исключены, этот день наверняка будет для вас приятным. Складывается ситуация, позволяющая добиться перемен к лучшему или приступить к покорению какой-то важной для вас вершины. Порадует состояние финансовых дел, появится возможность увеличить свои доходы или правильно распорядиться ими.
Вашими надежными помощниками в личной жизни будут логика и здравый смысл. Именно благодаря этим похвальным качествам вы сможете избежать неприятных ситуаций, сохранить замечательные отношения с близкими и уберечь любимого человека от ошибок.