Диму Билана призывают сдать анализы на наркотики

Глава ФПБК уверен, что артист нарушил российское законодательство. Виталий Бородин направил запрос министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и дать правовую оценку поведению Димы Билана.

Речь идет о выступлении исполнителя в Самаре 8 сентября на концерте в честь Дня города. Певец забывал слова, а когда вспоминал – не попадал в ноты. На глазах у десятков тысяч горожан с детьми он делал неприличные движения и жесты.

На следующий день Билан опубликовал в Instagram ролик, в котором попросил у всех прощения и признался, что напился. Артист пообещал больше так не поступать.

Эксперты ФПБК изучили видео с концерта и пришли к выводу, что состояние Димы Билана обусловлено скорее наркотическим опьянением, чем алкогольным,

– заявил Бородин.

Он напомнил: в нашей стране есть закон, запрещающий появляться в общественных местах в состоянии даже алкогольного опьянения.

"И закон этот был нарушен. Почему поведению певца не была дана правовая оценка?" – возмутился Бородин. По его словам, в рамках проверки правоохранители должны взять у артиста анализы на наркотики. Согласно закону "О наркотических средствах и психотропных веществах", лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией, может быть направлено на медицинское освидетельствование.

Глава ФПБК подчеркнул, что сдачи крови мало – всего за несколько часов можно вывести наркотики из организма с помощью капельницы. Нужно, чтобы Дима сдал на проверку срезы ногтей и волосы, которые месяцами хранят следы запрещенных веществ.

Бородин напомнил, что Билан – заслуженный артист России, Чечни, Ингушетии и еще нескольких субъектов Российской Федерации. Исполнитель был наставником подрастающего поколения на шоу "Голос.Дети", дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". По словам главы ФПБК, все это налагает на артиста большую ответственность.

Появившись перед публикой в невменяемом состоянии, певец не оправдал доверия общества, считает Бородин. "Какой пример могут взять с него юные поклонники?" – спросил он. По его словам, после инцидента в Самаре председатель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хазмаев заявил о намерении пожаловаться в правоохранительные органы.

Бородин отметил, что концерт в Самаре – не единичный случай, когда Билана заподозрили в употреблении наркотиков. Слухи о зависимости звезды пошли еще в 2014 году после концерта в Нижнем Новгороде.

Тут не злорадствовать, а лечить человека надо. Я призываю Диму Билана очистить свою репутацию и добровольно сдать анализы на наркотики! Дурная слава и слухи неприемлемы для кумира миллионов,