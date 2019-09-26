Видео: пассажирка открыла аварийный выход в самолете, решив, что в салоне душно

Странный инцидент произошёл в международном аэропорту округа Ухань (Тяньхэ) в Китае. На самолёт компании Xiamen Airlines уже завершалась посадка пассажиров, он находился на взлётно-посадочной полосе. Но тут одна из туристок сочла, что в салоне "стало слишком душно". И она, не в силах терпеть такое, дёрнула рычаг за мгновение до взлёта и открыла аварийный выход, чтобы "подышать свежим воздухом", пишет Mirror .

На кадрах ролика можно увидеть, как невозмутимая путешественница сидит у открытой двери, наслаждаясь свежестью. А вокруг ходят встревоженные стюардессы, которые предупреждали её и других сидящих рядом пассажиров ни в коем случае не трогать этот рычаг. Экипаж был вынужден сообщить о нарушении, и беспечную женщину сняла с рейса полиция. В итоге вылет в китайский Ланьчжоу задержался на час.