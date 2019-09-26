Список вещей, которые смело можно забирать из номера отеля, а что - нельзя

Иной турист или командировочный считает, что поездка не удалась, если после того, как он выселился из гостиничного номера, там осталось хоть что-то помимо пыли и аромата странствий, пишет Menscult.
Интернет кишит «лайфхаками» ушлого народца, который соревнуется в том, кому что такого-этакого удалось умыкнуть из отеля, и придумывает 401-й, особо хитрый способ вынести кровать за пазухой.
Проект MailOnline Travel и эксперт в области этикета Уильям Хэнсон провели водораздел в судьбоносном вопросе: какие предметы прихватывать с собой из апартаментов можно (и даже нужно), а какие — полный зашквар, фу-фу-фу и стыдоба.
КОСМЕТИКА В ВАННОЙ
Шампунь, кондиционер, гель для душа и прочие мыла, расфасованные в небольшие тюбики, флаконы и коробочки, можно использовать свободно и прибирать к рукам, насколько их хватит.
Для мало-мальски уважающих себя гостиниц это тривиальный расходный материал. Если повезет попасть в пятизвездочный отель, твоя коллекция запросто обогатится косметикой от весьма известных и недешевых брендов.
А вот выкорчевывать флаконы с мыльно-рыльными расходникми из держателей, вмонтированных в стену, эксперт очень не рекомендует: не для тебя одного отель их припас, но и для твоих последователей.
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Если ты железной волей воспитал в себе привычку останавливаться только в пятизвездочных (на худой конец, в четырехзвездочных) отелях, у тебя в поместье уже должна накопиться целая конюшня бесплатных зубных щеток, коими обычно усеяны ванные этих постоялищ. И да, они бесплатные, брать их — дело богоугодное.
Подобные притоны роскоши на этом не останавливаются, а могут осыпать тебя кремами для бритья, расческами, салфетками и даже бритвами. Весь этот скарб можно присваивать легкой сапой. Исключение — бритва электрическая, тут уж придется взять себя в руки.
В гостиницах классом поплоше зубная щетка уже считается роскошью, но можно попробовать попросить экземпляр на ресепшене. Не исключено, что администратор не прикинется слепоглухонемым Лотом, а одарит тебя требуемым.
ТАПОЧКИ
Забирай, если уж так приспичило, скорее уноси за сто морей и будь счастлив. Вынос из номера тапочек грехом и кражей не считается. Но это все же весьма не комильфо, граф.
ЕДА И НАПИТКИ
С мини-баром все ясно — это святое: каждая крышечка от газировочки, каждая ореховая скорлупочка оттуда стоит тебе денег. Но, слава Меркурию, покровителю путешественников, в живой природе есть отели, которые преподносят гостям, к примеру, вино в качестве презента.
И будь уверен, если это случится с тобой, ты все поймешь сразу: бутылка будет красоваться на видном месте и не будет при этом осквернена ценником. А не взять подарок — значит, обидеть хозяина. Это же правило работает для корзины фруктов и сладостей.
Коллекции чая и кофе также собраны исключительно для тебя. (История знает немало случаев, когда в номерах бывают установлены кофе-машины и к ним имеется изрядный боезапас капсул.)
Прихватить пару пакетиков в дорогу правила приличий не возбраняют, а вот затариться выше ватерлинии для последующего использования в домашнем хозяйстве — это уже духовное нищебродство какое-то, честное слово! Ну что ты, танкер копи-лувака себе позволить не можешь, а?!
БИЛЕТЫ И ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
Один знакомый троюродного деда шурина свата другого нашего знакомого рассказывал, что, остановившись в некоторых отелях (дело было, кажется, в США, речь шла о шалманах класса люкс и выше), обнаруживал там билеты на культурные мероприятия типа концертов лютневой музыки и музейных экскурсий.
В отдельных странах гостиницы даже снабжают постояльцев проездными на транспорт, во как! Таки да, это все и правда тебе. В подарок. То есть даром. Владей да радуйся!
ПРЕССА И КАНЦЕЛЯРИЯ
Многие отели выпускают блокноты, карандаши и прочую печатную продукцию со своей символикой. Не сомневайся, все это соткано трудолюбивыми руками полиграфов и краснодеревщиков именно для твоих прекрасных карманов! Равно как и газеты с журналами.
Исключение — Библия, она положена, дабы напомнить о восьмой заповеди не только тебе, но и тем, кто придет в этот номер после тебя.
ХАЛАТЫ И ПОЛОТЕНЦА
Нет, нет и нет! Набить ими чемоданы, барсетку и косметичку жены — однозначно воровство. Не мыслишь свою дальнейшую жизнь без халата — обратись на ресепшен, там его тебе с радостью подарят — за деньги.
А вообще, разве что только какой-нибудь отель класса супердупермегалюкс предлагает постояльцам домашние одеяния бесплатно. Не напасешься же!
И ПРОЧЕЕ, И ПРОЧЕЕ, И ПРОЧЕЕ
Лампы и светильники, чайники и кофеварки, утюги и фены, шторы и портьеры, вешалки для одежды и щетки для обуви, а также картины, вазы, лампочки, фарфоровые собачки, пульты дистанционного управления, подушки, одеяла, ковры, мебель и прочий скарб — все это сугубо собственность отеля, предназначенная только для внутреннего пользования. Никак не на вынос и не в разлив!
И универсальный совет: если у тебя возникнут сомнения по поводу того или иного предмета, поговори по душам с администратором, и он их развеет.
А если ты услышишь из его уст решительное «Ноу, сорри!», тебе останется только одно — преодолеть искушение и поступить как настоящий человек и гражданин! Ограничиться тапочками.