Список вещей, которые смело можно забирать из номера отеля, а что - нельзя

Интернет кишит «лайфхаками» ушлого народца, который соревнуется в том, кому что такого-этакого удалось умыкнуть из отеля, и придумывает 401-й, особо хитрый способ вынести кровать за пазухой.

Проект MailOnline Travel и эксперт в области этикета Уильям Хэнсон провели водораздел в судьбоносном вопросе: какие предметы прихватывать с собой из апартаментов можно (и даже нужно), а какие — полный зашквар, фу-фу-фу и стыдоба.

КОСМЕТИКА В ВАННОЙ

Шампунь, кондиционер, гель для душа и прочие мыла, расфасованные в небольшие тюбики, флаконы и коробочки, можно использовать свободно и прибирать к рукам, насколько их хватит.

Для мало-мальски уважающих себя гостиниц это тривиальный расходный материал. Если повезет попасть в пятизвездочный отель, твоя коллекция запросто обогатится косметикой от весьма известных и недешевых брендов.

А вот выкорчевывать флаконы с мыльно-рыльными расходникми из держателей, вмонтированных в стену, эксперт очень не рекомендует: не для тебя одного отель их припас, но и для твоих последователей.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Если ты железной волей воспитал в себе привычку останавливаться только в пятизвездочных (на худой конец, в четырехзвездочных) отелях, у тебя в поместье уже должна накопиться целая конюшня бесплатных зубных щеток, коими обычно усеяны ванные этих постоялищ. И да, они бесплатные, брать их — дело богоугодное.

Подобные притоны роскоши на этом не останавливаются, а могут осыпать тебя кремами для бритья, расческами, салфетками и даже бритвами. Весь этот скарб можно присваивать легкой сапой. Исключение — бритва электрическая, тут уж придется взять себя в руки.

В гостиницах классом поплоше зубная щетка уже считается роскошью, но можно попробовать попросить экземпляр на ресепшене. Не исключено, что администратор не прикинется слепоглухонемым Лотом, а одарит тебя требуемым.

ТАПОЧКИ

Забирай, если уж так приспичило, скорее уноси за сто морей и будь счастлив. Вынос из номера тапочек грехом и кражей не считается. Но это все же весьма не комильфо, граф.

ЕДА И НАПИТКИ

С мини-баром все ясно — это святое: каждая крышечка от газировочки, каждая ореховая скорлупочка оттуда стоит тебе денег. Но, слава Меркурию, покровителю путешественников, в живой природе есть отели, которые преподносят гостям, к примеру, вино в качестве презента.

И будь уверен, если это случится с тобой, ты все поймешь сразу: бутылка будет красоваться на видном месте и не будет при этом осквернена ценником. А не взять подарок — значит, обидеть хозяина. Это же правило работает для корзины фруктов и сладостей.

Коллекции чая и кофе также собраны исключительно для тебя. (История знает немало случаев, когда в номерах бывают установлены кофе-машины и к ним имеется изрядный боезапас капсул.)