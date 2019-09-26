ТОП-8 вещей во внешнем виде, которые раздражают девушек

Не каждому дано обладать чувством стиля и чувством прекрасного. К тому же многие с детства привыкли полагаться на мнение мам или бабушек в выборе одежды. Конечно, сегодня ты вряд ли ищешь у них совета, но выглядишь ли ты достаточно хорошо?
Быть привлекательным — это не только уметь одеваться, но и следить за собой вообще. Вряд ли твоя избранница будет в восторге от торчащих из ушей волос или запаха пота. Собрав множество разных мнений от девушек, мы пришли к общему знаменателю и сделали вывод о том, что больше всего раздражает девушек во внешнем виде мужчин. Так что мотай на ус, пишет Menscult.
Натянутые штаны или трусы
Во-первых, это действительно выглядит отталкивающе. Во-вторых, зачем укорачивать свой торс? Трусы и брюки не должны подниматься выше пупка — запомни это золотое правило. И вообще, одежду надевают, а не натягивают.
Говоря о трусах: твоему достоинству абсолютно не нужна жесткая фиксация — наоборот, немного свободы не повредит. И сзади это выглядит очень «не очень»: съеженные и въевшиеся между ягодичных мышц трусы — так себе зрелище. Говоря о штанах — всё то же самое.
Слишком яркая одежда
В погоне за тем, чтобы блеснуть индивидуальностью, многие совершают эту ошибку — надевают гавайские рубашки или яркие, кислотных цветов, футболки. Ну умозаключение у таких ребят вполне логичное: ярко —значит, выделяюсь; значит, меня видно, на меня обратят внимание. Жаль, они не задумываются, что от этого не становишься яркой личностью.
Цветастые рубашки к месту, когда ты решил прогуляться по пляжу во время отпуска на Мальдивах, но носить подобные вещи как повседневную одежду — не торт. Кислотные футболки — это ничего, если ты носишь их во время занятий в спортзале или на другие тренировки. В остальных случаях — сними её немедленно. Нет, правда, они же все выглядят как тренировочные манишки.
Волосы в ушах или где-нибудь еще
Если из твоих ушей торчат волосы — девушка обратит на это внимание, и как бы круто ты ни приоделся — ей будет противно. Или, может, у тебя есть волосатая родинка на видном месте. Стоит позаботиться о том, чтобы выглядеть опрятно.
Не отращивай козлиную бородку, жидкие усики и так далее. Нет ничего зазорного в том, чтобы выщипать волосы из ушей или постричь волосы на родинке. А может, ее вообще можно удалить, и не будет проблем? Узнай у специалиста.
Сланцы и сандалии
Во многих фильмах можно увидеть туриста в сандалиях с натянутыми до колен белыми носками. И, к сожалению, не только в кино такое бывает. На курорте ты или нет — неважно. Такой стиль делает из тебя простака и послушного маменькиного сыночка.
Если девушка и обратит на тебя внимание, то только чтобы спросить, не заблудился ли ты, и помочь найти твоих родителей. Сланцы — дачный и максимум пляжный вариант. Да, мы понимаем, что это очень удобно: вжух — и ты уже обулся! Но нет, это не та обувь, в которой можно гулять по городу или ходить в магазин. Избавься от привычки носить эту обувь везде, где только можно.
Стиль хулигана
Какой бы сильной ни была твоя ностальгия по девяностым, не стоит переносить моду тех лет в это десятилетие. Мы говорим про спортивный лук — трико с вытянутыми коленями и олимпийка. Даже если колени не вытянуты — не надо, пожалуйста. И очки в стиле «Блэйд» тоже не носи.
Это уместно в спортзале (ну или на велотреке), но не в повседневной жизни. Максимум, что тебе светит в таком луке, — девушка в трениках с вытянутыми коленями и в олимпийке, с которой ты выпьешь пивка во дворе. Чисто по-братски.
Человек-аксессуар
Казалось бы, так можно назвать только девочек, которые надевали на себя абсолютно всё, что лежало в маминой шкатулке для украшений. Но нет. Встречаются взрослые мужчины, у которых на шее пять килограммов цепочек, на кистях по десять браслетов и перстни на каждом пальце обеих рук.
Ну зачем, а? Это совершенно точно не придает тебе богатый вид, не подчеркивает твой статус. А для чего еще так делать, скажи? Это мишура, которая скорее оттолкнет девушку, чем привлечет. Привлекательным ты будешь для ворон, которые любят всё, что блестит. И не говори, что тебе просто так нравится, поэтому ты нацепил всё, что у тебя есть.
В общем, если ты любишь носить аксессуары — нужно знать меру.
Глупые татуировки
Да, не все вкладывают в татуировки глубокий смысл, но в любом случае они должны украшать тело, а не придавать тебе глупый вид. Поэтому не делай всякие штуки типа «Фартит по жизни» или «Иван». И, конечно, не забываем про классику: не нужно делать тату с именем или портретом своей девушки.
Джинсы скинни на костлявых ногах
Девушки хорошо умеют скрывать свои недостатки. И ты учись. Как ты мог заметить, многие из девушек, кто, скажем так, в теле, как правило, носят туники и просто мешковатую одежду. Если у тебя красивые спортивные ноги — джинсы скинни лишь подчеркнут их красоту. А вот обтягивать кости не стоит — лучше носить какие-нибудь джоггеры.
И пускай для родителей ты самый красивый и удивительный на свете, окружающие будут видеть вместо твоих ног спички. Ну или назовут их «костыли».