ТОП-8 вещей во внешнем виде, которые раздражают девушек

Быть привлекательным — это не только уметь одеваться, но и следить за собой вообще. Вряд ли твоя избранница будет в восторге от торчащих из ушей волос или запаха пота. Собрав множество разных мнений от девушек, мы пришли к общему знаменателю и сделали вывод о том, что больше всего раздражает девушек во внешнем виде мужчин. Так что мотай на ус, пишет Menscult.

Натянутые штаны или трусы

Во-первых, это действительно выглядит отталкивающе. Во-вторых, зачем укорачивать свой торс? Трусы и брюки не должны подниматься выше пупка — запомни это золотое правило. И вообще, одежду надевают, а не натягивают.

Говоря о трусах: твоему достоинству абсолютно не нужна жесткая фиксация — наоборот, немного свободы не повредит. И сзади это выглядит очень «не очень»: съеженные и въевшиеся между ягодичных мышц трусы — так себе зрелище. Говоря о штанах — всё то же самое.

Слишком яркая одежда

В погоне за тем, чтобы блеснуть индивидуальностью, многие совершают эту ошибку — надевают гавайские рубашки или яркие, кислотных цветов, футболки. Ну умозаключение у таких ребят вполне логичное: ярко —значит, выделяюсь; значит, меня видно, на меня обратят внимание. Жаль, они не задумываются, что от этого не становишься яркой личностью.

Цветастые рубашки к месту, когда ты решил прогуляться по пляжу во время отпуска на Мальдивах, но носить подобные вещи как повседневную одежду — не торт. Кислотные футболки — это ничего, если ты носишь их во время занятий в спортзале или на другие тренировки. В остальных случаях — сними её немедленно. Нет, правда, они же все выглядят как тренировочные манишки.

Волосы в ушах или где-нибудь еще

Если из твоих ушей торчат волосы — девушка обратит на это внимание, и как бы круто ты ни приоделся — ей будет противно. Или, может, у тебя есть волосатая родинка на видном месте. Стоит позаботиться о том, чтобы выглядеть опрятно.

Не отращивай козлиную бородку, жидкие усики и так далее. Нет ничего зазорного в том, чтобы выщипать волосы из ушей или постричь волосы на родинке. А может, ее вообще можно удалить, и не будет проблем? Узнай у специалиста.

Сланцы и сандалии

Во многих фильмах можно увидеть туриста в сандалиях с натянутыми до колен белыми носками. И, к сожалению, не только в кино такое бывает. На курорте ты или нет — неважно. Такой стиль делает из тебя простака и послушного маменькиного сыночка.