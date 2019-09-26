Чт, 26.09.2019
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  • Он должен передо мной извиниться: Светлана Лобода впервые заговорила о конфликте с Сергеем Лазаревым

Он должен передо мной извиниться: Светлана Лобода впервые заговорила о конфликте с Сергеем Лазаревым

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица призналась, что перестала общаться с Сергеем Лазаревым, передает Вива.

Не так давно в сети разразился настоящий скандал: в Instagram было опубликовано видео, снятое за кулисами "МУЗ-ТВ". В ролике многие обратили внимание, что Сергей Лазарев якобы неприлично высказался в адрес Светланы Лободы и даже оскорбил ее. Сами звезды тогда свой конфликт не прокомментировали, однако, как оказалось, инцидент все-таки был.

Об этом Лобода рассказала в интервью Ксении Собчак. Так, по словам певицы, она даже отписалась от Лазарева в Instagram, и ждет извинений.

Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью, потому что подумала, что он должен передо мной извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться. В силу того, что я — женщина, а он мужчина, там было много моментов. Спровоцировало его то, что у Сережи не получался номер, что он долго ждал, что мы все были очень уставшие… А у нас он получился,

- говорит Светлана.

ФОТО: Пресс-фото

Я уважаю этого человека, он неплохой парень. Я думаю, что в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся. Я думаю, что он жалеет об этом. Это было некрасиво,

- добавила певица.

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