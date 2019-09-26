Он должен передо мной извиниться: Светлана Лобода впервые заговорила о конфликте с Сергеем Лазаревым

Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью, потому что подумала, что он должен передо мной извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться. В силу того, что я — женщина, а он мужчина, там было много моментов. Спровоцировало его то, что у Сережи не получался номер, что он долго ждал, что мы все были очень уставшие… А у нас он получился,