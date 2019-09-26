Какие формы! Самая сексуальная модель Великобритании прикрыла голое тело лепестками

Деми показала чувственный и яркий снимок с курорта в Индонезии. На нем девушка позировала полностью обнаженной, лежа в ванне, наполненной разноцветными лепестками. Пышную грудь «британская Кардашьян» прикрыла рукой, а голову откинула назад, закрыв в блаженстве глаза. Фоном для фото послужили лазурное небо и бурная зелень.

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Такой кадр просто не мог остаться без внимания подписчиков, которые меньше чем за половину суток поставили ему около полумиллиона сердечек. Однако, фанаты оценили не только красоту девушки, но и эстетику снимка.

Обалдеть! Поставлю на рабочий стол!

Нет никого красивее тебя...