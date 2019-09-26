Брэд Питт перестал скрывать новый роман

Слухи об их романе появились довольно давно, но не получали никаких подтверждений. Недавно Брэд и Сат вышли в свет вместе. Папарацци застукали пару во время совместного посещения консерватории в городе Силвер-Лейк. Они держались вместе и хорошо проводили время.

Отметим, что после расставания с Анджелиной Джоли Брэду Питту не раз приписывали романы с разными голливудскими актрисами. Актер предпочитал скрывать личную жизнь, да и вступать в новые отношения вскоре после болезненного развода он не хотел.

Сейчас Брэд счастлив с Сат, которая отличается спокойным нравом. С ней он чувствует себя счастливым. «Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать», — рассказал инсайдер для Us Weekly.