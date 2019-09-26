К Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь

Пока достоверной информации о состоянии здоровья актрисы нет, известно лишь то, что она пришла в сознание и даже составила с нотариусом завещание.

По информации Дни.ру, близкие Анастасии Заворотнюк решили, что появление Милы придаст артистке сил и она скорее сможет справиться с тяжелым недугом. Однако в палату к кинозвезде по-прежнему никого не пускают, возле входа постоянно дежурит охрана.

Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку,

— рассказал проверенный источник.