К Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь

К известной российской актрисе и звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая с диагнозом рак мозга уже несколько недель находится в московской клинике, привезли ее 11-месячную дочь Милу.
Пока достоверной информации о состоянии здоровья актрисы нет, известно лишь то, что она пришла в сознание и даже составила с нотариусом завещание.
По информации Дни.ру, близкие Анастасии Заворотнюк решили, что появление Милы придаст артистке сил и она скорее сможет справиться с тяжелым недугом. Однако в палату к кинозвезде по-прежнему никого не пускают, возле входа постоянно дежурит охрана.
Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку,
— рассказал проверенный источник.
Отметим, что в октябре Миле Чернышевой исполнится годик. По слухам, актриса для рождения дочери прибегла к процедуре ЭКО-оплодотворения. Многие считают, что именно поэтому у Анастасии и возник рак.