Каменских показала самый жаркий кадр из фотосессии в бикини, которую устроил муж

Насте Каменских удалось выкроить время на отдых, куда она отправилась вместе со своим теперь уже мужем Потапом. Именно он и сделал жаркое фото, на котором 32-летняя певица позирует в крохотном чёрном бикини, повернувшись спиной к камере.

Это наш с @realpotap побег. Всего 4 дня. Много любви и солнца!

Настя Каменских ФОТО: Instagram

Ранее артистка призналась, что плотный гастрольный график сильно сказывается на её самочувствии. Начиная от отсутствия сна и заканчивая ужасными дорогами, по которым ей приходится ездить, — всё это оборачивалось большим стрессом для организма. Поэтому неудивительно, что Каменских сорвалась в тёплые страны.