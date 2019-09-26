Гороскоп на 26 сентября: Овнам нельзя суетиться, а Скорпионы склонны будут болезненно реагировать на критику

Семейные дела потребуют внимания, но справиться с ними удастся довольно быстро. Необходимости действовать или принимать важные решения в одиночку нет; напротив, есть шанс прийти к единому мнению с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка.

Дева

Деловая активность снижена, выполнение профессиональных обязанностей вряд ли покажется вам увлекательным и интересным занятием. Зато весьма вероятны перемены к лучшему в личной жизни, романтические знакомства и приятные признания. Вы производите неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола, но сами не теряете головы, что сводит к минимуму вероятность легкомысленных поступков, которые могут иметь неприятные последствия.

Это прекрасный день для решения финансовых вопросов, разнообразных покупок. Вероятны денежные поступления, в том числе – значительно больших сумм, чем вы ожидали. Не отказывайте в помощи близким людям.

Весы

Энергичность, деловитость и расторопность Весов не знают границ. Добавьте к этому творческое воображение и фантастическую изобретательность, и вы поймете, почему этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы на будущее, разрабатывать тактику и стратегию побед, которые не заставят себя ждать. Впрочем, свой пыл стоит поумерить – вы рискуете стать жертвой иллюзий и переоценить свои возможности.

Здравый смысл и логика, обычно свойственные вам, сегодня могут изменить, поэтому, если придется принимать важные решения, стоит посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.

Скорпион

Этот день как нельзя лучше подходит для поездок и смены обстановки. Не бойтесь одиночества – время, проведенное наедине с собой, поможет правильно оценить события последнего времени и решить, как вести себя в дальнейшем. Высок творческий потенциал, появляются смелые идеи, неожиданные замыслы, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим.

Сегодня вы склонны болезненно реагировать на любые критические замечания, суждения, которые кажутся несправедливыми. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям в общении с близкими людьми: конфликты совершенно не способствуют решению имеющихся проблем.

Стрелец

Вероятны задержки в решении важных для вас вопросов, оформлении документов и заключении сделок. Будьте готовы к трудностям в отношениях с окружающими, необоснованным претензиям, критике. Вы легко поддаетесь внешним влияниям, становитесь зависимым от мнения людей, которые совершенно не заслуживают вашего внимания; в подобных обстоятельствах особенно важны безусловная поддержка и одобрение близких.

В романтических отношениях влияние благоприятных тенденций будет достаточно сильным, но мелкие размолвки между влюбленными не исключены. Этот день не подходит для посещения многолюдных собраний, среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя дискомфортно.

Козерог

Несмотря на то, что день нельзя назвать богатым на события, Козероги едва ли проведут его спокойно: представители данного знака подвержены противоречивым внешним влияниям, а потому сохранить душевное равновесие им очень трудно. Желательно воздержаться от далеких поездок и посещения многолюдных светских мероприятий.

С точки зрения личных отношений день тоже очень непрост: чувства влюбленных сильны, но поладить со своей «половинкой» почему-то крайне трудно. Попробуйте изменить обычной линии поведения, несколько смягчиться – это решит многие проблемы.

Водолей

Атмосфера гармонии и взаимопонимания, царящая в семье, поднимет настроение Водолеям. Сегодня вам никакие трудности не страшны: интуитивно отделяя главное от второстепенного, вы не переживаете по мелочам и не принимаете близко к сердцу проблемы, возникающие на пути. Ваше финансовое положение становится прочнее; те, кому предстоит сегодня совершить большие покупки или провести иные финансовые операции, примут верное решение.

Не стоит пытаться сразу справиться со всеми проблемами; во многих случаях жизнь сама подскажет вам верный выход – нужно только иметь терпение.

Рыбы

Рыбы не только полны жизненной энергии, но и расходуют ее разумно; именно поэтому представителям данного знака непременно улыбнется удача. Если вы не готовы к конкретным действиям, займитесь планированием – новые замыслы непременно будут реализованы; кроме того, найдется достаточно желающих помочь вам в любом деле. Вероятны новые знакомства, которые будут важными как с деловой, так и с личной точки зрения.