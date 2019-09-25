Пять знаков Зодиака, которым повезет в октябре 2019 года

Планеты не стоят на месте, и каждый человек ощущает их влияние на определенные сферы жизни. Второй месяц осени астрологи называют временем прорыва, когда многие представители зодиакального круга смогут что-то изменить в жизни и добиться новых успехов. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться со списком Знаков Зодиака, которые смогут воспользоваться благосклонностью звезд и планет, достичь поставленных целей и обрести счастье.

Телец

Представителям этого созвездия в октябре стоит настроиться на работу и активное участие во всех сферах жизни. Второй месяц осени принесет Тельцам удачу. Астрологи рекомендуют не бояться трудностей, а также спланировать дела заранее, чтобы не столкнуться с переутомлением и недомоганиями. В октябре Тельцы смогут поправить материальное положение, если не побоятся нововведений, а также позабыть об одиночестве. Звезды подарят счастье одиноким Тельцам в конце месяца-

Дева

Октябрь принесет Девам удачу в делах, связанных с финансами. Астрологи рекомендуют им не отказываться от поступающих предложений, ведь за каждым из них может скрываться успех и процветание. Однако с осторожностью следует отнестись к предложениям по кредитам: брать их в этом месяце не стоит. Также в октябре лучше не одалживать своих сбережений, чтобы потом не столкнуться с трудностью возврата долгов. Позитивный настрой и нацеленность на превосходный результат помогут Девам справиться с любыми сложностями и обрести счастье.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены, которые начнутся уже с первых дней октября. Им важно выбрать верное направление, чтобы достичь успеха. Повезет Скорпионам как в личной жизни, так и в деловой сфере, но для этого не нужно сидеть сложа руки. Достичь новых высот на работе помогут накопленные знания и навыки, а также осторожность, благодаря которой получится избежать промахов. Чтобы обрести счастье в личной жизни, одиноким Скорпионам можно использовать талисманы, привлекающие любовь.

Водолей

У представителей этого Знака Зодиака в октябре откроется второе дыхание, что позволит вовремя завершить дела и начать нечто грандиозное. Удачу в деловой сфере принесут настойчивость, уверенность и самостоятельность. Водолеи смогут разобраться с тем, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы достичь успеха. Получится и наладить отношения в семье, если Водолеи откажутся от конфликтов в пользу компромиссных решений.

Близнецы