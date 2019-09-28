Кондитер сначала потренировались на эстонском президенте, а теперь выполняет многотысячные заказы

Chocelite ФОТО: личный архив

- Вы готовили конфеты для президентского приема в то время, когда главой государства был Тоомас Хендрик Ильвес. Как он вас нашел и что именно вы готовили?

На меня вышла фирма, которая занималась поиском подрядчиков для обслуживания мероприятия Estonia's Friends International Meeting. Мы изготавливали подарки для гостей.

Мы участвовали в этом мероприятии два года подряд – 2015 и 2016. Самое интересное, что первый год, когда нас пригласили изготавливать подарки для приема, я только-только начинала работать и фирма была еще никому не известна. Это был самый первый крупный бизнес-заказ. Я совсем недавно начала активно работать и до этого крупных заказов не было. Каким-то образом девушка вышла на меня, и я очень боялась браться за него, ведь это был первый действительно крупный заказ и это такая большая ответственность, не было времени потренироваться. В общем, потренировались на президенте. Такой интересный опыт первого большого заказа.

Chocelite ФОТО: личный архив

В 2016 году на приеме присутствовал представитель из Греции. Ему настолько понравились наши работы, что с тех пор, уже четыре года подряд, он заказывает на празднования дней рождения своей жены, на которых гостей обычно 30-40 человек, наши конфеты. Совершенно неожиданно мы получили такого преданного клиента.

Мероприятие Estonia's Friends International Meeting впервые состоялась в 2010 году, чтобы поблагодарить деловых, политических и культурных деятелей, чьи действия и советы помогли Эстонии стать действительно европейской страной с динамичной экономикой и процветающей культурой. Мы приглашаем наших друзей в Эстонию для обмена идеями о будущем страны и внимательного изучения амбиций нашей республики, культуры, природы, ее деловых кругов и лиц, принимающих политические решения. Из описания мероприятия на официальном сайте.

- Ваша фирма акцентирует внимание на том, что шоколад производится из натуральных ингредиентов: можно ли поправиться от ваших конфет?

И от моркови можно поправиться. В наших конфетах значительно меньше сахара, чем в тех, которые продаются в магазине. Мы готовим трюфели на натуральных сливках, а в них нет сахара. Как известно, сахар провоцирует аппетит, то есть, чем больше ты ешь, тем больше хочется. Человек может есть до тех пор, пока его на начнет тошнить. Наши конфеты значительно меньше влияют на желание съесть большое количество сладкого. Конфеты довольно большие – 22-23 грамма. Очень часто слышу от клиентов, что они съедают 1-2 конфеты и им этого вполне достаточно, они уже наелись. Даже сладкоежки, которые могут съесть очень много сладкого сразу, съедают 4-5 конфет и говорят, что они больше не могут съесть. Поэтому могу гарантировать, что много вы не съедите. Можете купить коробку и потихоньку есть ее на протяжении нескольких дней.

Chocelite ФОТО: личный архив

- То есть, в теории, людям, страдающим диабетом, тоже можно есть ваши конфеты?

Мы также производим конфеты из экстра-темного шоколада, содержание какао в котором - 80 процентов, поэтому сахара там очень мало. Есть клиентка, которая покупает конфеты для матери, страдающей диабетом. Она всегда просит, чтобы сахара было как можно меньше. Мы делаем несколько начинок на основе темного шоколада.

- Что у вас заказывают чаще всего?

Чаще всего заказывают конфеты с надписями. Людям нравится, что есть возможность персонализировать конфеты и из обыкновенной коробочки конфет получается очень личный и теплый набор. Недавно я делала выписку из магазина и за три года его существования мы продали 20 тысяч конфет с надписями только в магазине! Сюда не прибавляются заказы, которые сделаны через любые электронные каналы.

Chocelite ФОТО: личный архив

- Какой был самый дорогой заказ?

Самый дорогой заказ мы делали к прошлому Новому году для одной крупной фирмы. Если мне не изменяет память, их заказ стоил 10 тысяч евро. Мы готовили около 500 больших наборов из 16-ти трюфелей.

- Сколько времени ушло на приготовление такого большого заказа?

Очень много. Рождественский сезон длится примерно с середины ноября до конца декабря. В это время мы в основном готовим рождественские и новогодние десерты. Этот заказ занял около 40 процентов всего времени, то есть, наверное, недели две.