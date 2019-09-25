Три знака Зодиака, которые встретят свою половинку этой осенью

Но не менее важно и подобрать спутника (или спутницу) жизни, который будет идти с вами рука об руку, помогать вам в трудных ситуациях и радоваться вашим успехам.

Вот каким знакам Зодиака звезды прочат судьбоносную встречу этой осенью:

1. Стрелец

Этой осенью Стрельцам будет везти во всём — и в финансах, и в личной жизни.

Если вы уже состоите в браке, рекомендуется проводить больше времени с партнёром, и тогда ваши отношения будут крепнуть с каждым днём. Вы узнаете своего партнёра с новой стороны, и это открытие станет для вас судьбоносным. У вас не останется ни малейших сомнений в правильности своего выбора.

А холостым осень предоставляет уникальную возможность встретить свою вторую половинку.

2. Рыбы

Одиночество Рыб наконец-то закончится: вы начнёте выходить из зоны комфорта и озираться по сторонам. А когда вы оглянетесь вокруг, вы увидите, что то, что вам так нужно, всегда было рядом.

Рыбы были так озабочены своими делами, так погружены в повседневные хлопоты, что им было не до отношений. Им рекомендуется почаще общаться с людьми, чтобы не упустить данный судьбой шанс на приятное знакомство.

3. Козерог

Ещё летом Козероги начали сомневаться в том, что их избранник — действительно Тот Самый. Осенью всё станет ясно и будет расставлено по местам. Тот, кому суждено уйти, покинет вас.

И это самое лучшее, что только может случиться, потому что звёзды сулят вам судьбоносный роман, который приведёт к чудесному браку и желанию оставаться вместе до гробовой доски.