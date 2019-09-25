Наташа Королева засветила пышные формы во время занятия йогой в бикини

Наташа не ретуширует свои фото в купальнике и даже честно признается, что у нее есть лишний вес. К примеру, на днях она разместила в сети видео, на котором в миниатюрном красном купальнике занимается йогой. Сейчас артистка находится в Израиле, где совмещает отдых с занятиями спортом. На видео Наташа шутит, что с такой вкусной едой, как в этой стране, она вернется домой с еще одной складочкой на животе.