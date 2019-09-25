Ср, 25.09.2019
Смотрите, с каким шиком можно отдохнуть в лечебном спа «Нарва-Йыэсуу»! Туристы просто балдеют СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Наташа Королева засветила пышные формы во время занятия йогой в бикини

Наташа Королева засветила пышные формы во время занятия йогой в бикини

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

Наташа Королева — из тех звезд, которые не стесняются показать себя такими, какими они есть на самом деле. В блоге певицы часто появляются снимки, на которых она запечатлена без косметики. 

Наташа не ретуширует свои фото в купальнике и даже честно признается, что у нее есть лишний вес. К примеру, на днях она разместила в сети видео, на котором в миниатюрном красном купальнике занимается йогой. Сейчас артистка находится в Израиле, где совмещает отдых с занятиями спортом. На видео Наташа шутит, что с такой вкусной едой, как в этой стране, она вернется домой с еще одной складочкой на животе.  

Йога-Time! Оазис у мертвого моря,

— подписала видео Наташа Королева. К слову, несмотря на самокритичность, поклонники отмечают, что для своего возраста она в отличной форме. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ