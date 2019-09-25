Упс, не поместилась! «Русская Кардашян» надела бикини, которое ей мало

На снимке она стоит в черном купальнике, который ей совсем не по размеру. Можно увидеть аппетитные формы российской красавицы, которая большую часть времени проводит в США.

В комментариях пользователи взорвались комплиментами в адрес девушки. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Пользователи попросили звезду, как можно чаще радовать их откровенными снимками.

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Отметим, что свою модельную карьеру Анастасия Квитко начинала в Калининграде, где родилась в 1984 году. В детстве она занималась легкой атлетикой, но быстро поняла, что сможет себя реализовать в другой области.