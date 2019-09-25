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Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Российская актриса Кристина Асмус отреагировала на слухи о её разрыве с Гариком Харламовым. СМИ заговорили о разводе звёздной пары после того, как артистка появилась на премьере фильма "Герой" без обручального кольца, пишет Лайф.

— Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить, — написала она в Instagram.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. В 2014-м у пары родилась дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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