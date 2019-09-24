В Таллинне вновь выступит долгожданная и любимая Ольга Бузова

20 декабря в клубе Cathouse выступит российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Во время своего выступления Ольга исполнит свои лучшие хиты и представит новое танцевально-музыкальное шоу.

Творчество Ольги Бузовой никого не оставляет равнодушным. Звезда Instagram, модель, телеведущая, актриса, певица. Невероятный успех заставляет кого-то радоваться, а кого-то завидовать. Сегодня у Ольги многомиллионная армия поклонников в самых разных уголках нашей планеты. Она собирает целые стадионы и притягивает к экранам телевизоров.