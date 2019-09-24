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В Таллинне вновь выступит долгожданная и любимая Ольга Бузова

Ольга Бузова в клубе Cathouse 20.12.2019.

ФОТО: facebook.com

Ольга Бузова снова посетит Таллинн, чтобы порадовать своих поклонников!

20 декабря в клубе Cathouse выступит российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Во время своего выступления Ольга исполнит свои лучшие хиты и представит новое танцевально-музыкальное шоу.

Творчество Ольги Бузовой никого не оставляет равнодушным. Звезда Instagram, модель, телеведущая, актриса, певица. Невероятный успех заставляет кого-то радоваться, а кого-то завидовать. Сегодня у Ольги многомиллионная армия поклонников в самых разных уголках нашей планеты. Она собирает целые стадионы и притягивает к экранам телевизоров.

На концертах Ольга Бузова не только споет, но и представит впечатляющее танцевальное шоу в сопровождении лучших танцоров.  

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