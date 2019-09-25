У Тельцов возможна сложная ситуация на работе, а день Дев будет трудным, но удачным: гороскоп на 25 сентября

Сильно влияние благоприятных тенденций в сфере личных отношений. Это прекрасный день для общения с друзьями, отдыха в большой компании, семейного праздника. Вероятны успехи в учебе, освоении ремесел и экзотических видов спорта. Романтическое увлечение будет сильным, но мимолетным.

Дева

День будет сложным, но во многих отношениях удачным. Гармония и любовь, царящие в доме, окажут благотворное влияние на все области жизни представителей данного знака. Уверенность в себе и поддержка близких позволят вам принять верные решения по ряду важных вопросов, которые окажут серьезное влияние на будущее.

Не стоит пытаться решить все проблемы сразу: тем, кто будет достаточно терпелив, жизнь сама подскажет удачный выход. Ваш энергетический потенциал очень высок, и это наилучшим образом скажется на развитии романтических отношений. Нелегко дается общение с коллегами, профессиональные разногласия становятся все более серьезными, но выход из непростого положения все же будет найден.

Весы

Сильно стремление отложить любые дела, сославшись на усталость и недомогание, свести к минимуму любые проявления активности. Однако полное бездействие не для вас – оно может привести к значительному ухудшению настроения. Поэтому постарайтесь все же настроить себя на более деятельный лад и найти занятия, которые доставят некоторое удовольствие. К их числу могут относиться дружеские встречи, походы за покупками в хорошей компании.

Вероятно улучшение материального положения, получение подарков. Многих посетят оригинальные идеи, касающиеся проведения досуга, организации необычного отпуска. Помните, что творческий подход к жизни способствует росту энергетического тонуса, и не сопротивляйтесь своим порывам.

Скорпион

В целом день неплох, но в отдельные моменты вы будете ощущать абсолютную беспомощность, неспособность что-то изменить, повлиять на развитие событий. Доверяйте старым друзьям и близким людям, не скрывайте от них свои тревоги и заботы: многие проблемы, с которыми вам не удается справиться в одиночку, будут легко решены после объединения усилий. Будьте экономны; от развлечений, требующих серьезных затрат, лучше отказаться.

Ваш жизненный тонус достаточно высок. Непременным условием сохранения хорошего настроения является доброжелательное и снисходительное отношение к родственникам и любимому человеку. Близкие люди охотно простят вам многие ошибки и заблуждения прошлого.

Стрелец

Не самый удачный и легкий день, безусловно благоприятные тенденции будут доминировать лишь в сфере романтических отношений, в остальных же областях ситуация противоречива. Отмечается также некоторое снижение жизненного потенциала, что может привести к недомоганию, перепадам настроения, повышенной утомляемости. Нежелательно в одиночку заниматься сложными делами или принимать важные решения.

Есть вероятность денежных поступлений, улучшения финансового положения. Однако не всегда полученными средствами вы распоряжаетесь правильно. Воздержитесь от участия в азартных играх и заключения любых сомнительных сделок.

Козерог