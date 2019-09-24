«Какие формы»: полуголая известная актриса поразила роскошным бюстом

В кадре звезда позирует в закрытом купальнике, закутавшись в полупрозрачный тюль. При этом взору подписчиков предстает роскошный бюст артистки с глубоким декольте.
Я уехала в свадебное путешествие в Париж #безмужа ! Но я здесь не одна ... как думаешь с кем я ?...
- заинтриговала она пользователей.
В комментариях к фотографии поклонники выразили свое восхищение формами Анны.
Огогошеньки,
hot hot hot,
Не скрывай больше такие формы,
Какие формы,
Ну, какая же ты, красоточка!
- восхитились подписчики.