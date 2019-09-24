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«Какие формы»: полуголая известная актриса поразила роскошным бюстом

Анна Цуканова-Котт

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Известная актриса Анна Цуканова-Котт побаловала поклонников горячим снимком, пишет Topnews.

В кадре звезда позирует в закрытом купальнике, закутавшись в полупрозрачный тюль. При этом взору подписчиков предстает роскошный бюст артистки с глубоким декольте.

Я уехала в свадебное путешествие в Париж #безмужа ! Но я здесь не одна ... как думаешь с кем я ?...

- заинтриговала она пользователей.

В комментариях к фотографии поклонники выразили свое восхищение формами Анны.

Огогошеньки,

hot hot hot,

Не скрывай больше такие формы,

Какие формы,

Ну, какая же ты, красоточка!

- восхитились подписчики.

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