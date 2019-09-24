Что произошло с эстонскими ясновидящими на кастинге «Битвы экстрасенсов» на ТНТ?

Пока репортеры пытаются разоблачить, а конкуренты копируют, ТНТ остается верен себе и продолжает самый глобальный мистический эксперимент, начатый 11 лет назад! 20-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартует с 28 сентября в 19.30. Попадут ли в него экстрасенсы из Эстонии и Латвии? Увидим совсем скоро!
Популярность шоу «Битва экстрасенсов» приобрела поистине мировые масштабы. Юбилейный 20-й сезон проекта будет самым интернациональным за всю его историю. Попасть в главное мистическое шоу России в этот раз попробуют экстрасенсы из Грузии, Турции, Китая, Италии и Испании и Латвии.
Кстати, этим летом в Риге впервые в истории проходил большой кастинг в «Битву экстрасенсов» и вызвал огромный интерес среди людей с необычными способностями. Заявку на участие подали более 350 человек, считающих себя экстрасенсами! На кастинг пригласили около 100. Среди тех, кто приехал на отбор, были экстрасенсы не только из Латвии, но и из соседней Литвы и Эстонии.
На кастинге не было случайных людей: все экстрасенсы пришли попробовать свои силы в очередном сезоне «Битвы», которую в Риге смотрят почти все. Такого количества точных ответов во время испытаний на кастингах не было давно. А кое-кто из ясновидящих сумел довести волонтеров группы до слез!
А удивлять «Битва экстрасенсов» начнет с самого первого выпуска. Традиционное испытание «Багажник», которое выявляет сильнейших претендентов на участие в шоу, в этот раз пройдет в беспрецедентном формате. Впервые в истории проекта наблюдатели испытания – простые зрители – получат возможность лично и без присутствия съемочной группы проверить всех участников кастинга. Тет-а-тет, без посторонних глаз и камер, обычные люди убедятся в абсолютной реальности и правдивости происходящего на одном из самых важных испытаний сезона. Удивят ли их результаты испытания, и кто из экстрасенсов получит пропуск в «Битву»?
На кастинге так же была замечена финалистка «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко. А примет ли участие в 20-м сезоне победительница «Школы» Вилма Генрих, пока неизвестно. Ученица Константина Гецати не раскрывает всех карт. Будут ли зрители свидетелями очередной мистической борьбы между Ириной Игнатенко и Вилмой Генрих?
Ведущим нового сезона «Битвы экстрасенсов» станет Марат Башаров, также в шоу останется Вера Сотникова и его бессменный скептик Сергей Сафронов.
С 28 сентября в 19.30 20-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ!