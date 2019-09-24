Знаки Зодиака, которые чаще других страдают от безответной любви

Влюбляясь, мы всегда хотим, чтобы это было взаимно. Но, увы, никто не застрахован от одиночества и несчастливой любви. Это погружает в пучину страданий, делает несчастным и заставляет терять веру в себя. Некоторые Знаки Зодиака из-за своего темперамента предрасположены безответно влюбляться в людей.

Овен

Жгучий и темпераментный Овен специально выбирает самых недоступных и закрытых людей. Его подводит раздутое эго и решительность. Овну кажется, что его полюбит любой, нужно лишь подозвать. Поэтому, сталкиваясь с неразделенной любовью, Овен впадает в краткосрочную депрессию. Он искренне не понимает, как можно отказать такому, как он. Но, услышав отказ, не пасует: целеустремленный Овен не готов сдаваться, а потому почти всегда достигает поставленных целей.

Телец

В отношениях Телец ведет себя как избалованный ребенок, который привык капризами получать желаемое. Но подводит его не это. Телец — однолюб, который, полюбив единожды, с трудом разлюбит. Ему необходимо любой ценой заполучить объект симпатии. Упрямство и настойчивость — главное оружие этого Знака. Правда, если цель становится недостижимой, он быстро сдается, после чего долго и упорно ищет способы повысить подорванную самооценку и обрести внутреннюю гармонию.

Рак

Романтичный и чувственный Рак по своей природе очень влюбчив, что причиняет ему немало страданий. Влюбляется скорее не в человека, а в идеализированный образ. Узнав об объекте обожания больше, Рак быстро теряет интерес. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить о том, что этот Знак обожает жертвенность, поэтому неразделенные чувства в какой-то мере заставляют его чувствовать себя счастливым. Раку важен не человек, а то, какие эмоции испытывает он сам.

Скорпион

Скорпион — Знак Зодиака с очень мощной энергетикой и природной привлекательностью. Кажется, что он не может страдать от несчастливой любви. Однако такое случается гораздо чаще, чем должно. Всему виной агрессия и давление, которые выдерживают лишь единицы. Скорпион чертовски самоуверен, поэтому, влюбившись и получив отказ, впадает в недоумение. Он не отойдет в сторону просто так, а начнет добиваться любви человека. Берет штурмом, чем пугает и отталкивает. Зачастую именно его чрезмерная экспрессия становится причиной одиночества.

Стрелец

Стрелец — очень чувственный, влюбчивый и по-детски наивный Знак. Его эмоции берут верх над разумом, поэтому, влюбившись, он думает, что так будет всегда. Для Стрельца чувство влюбленности — глоток свободы, без которого он не может представить свою жизнь. Поэтому Стрелец нередко страдает, когда конфетно-букетный период заканчивается и начинается рутина. Стрелец готов на все, чтобы испытать влюбленность снова, ведь именно она придает ему сил и желания идти вперед.

Рыбы