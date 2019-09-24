Знаки Зодиака, которые чаще других страдают от безответной любви

Любовь зла, однако от беспощадной неразделенной любви страдают не все. Астрологи выделили шесть самых несчастных знаков Зодиака, пишет Dailyhoro.
Влюбляясь, мы всегда хотим, чтобы это было взаимно. Но, увы, никто не застрахован от одиночества и несчастливой любви. Это погружает в пучину страданий, делает несчастным и заставляет терять веру в себя. Некоторые Знаки Зодиака из-за своего темперамента предрасположены безответно влюбляться в людей.
Овен
Жгучий и темпераментный Овен специально выбирает самых недоступных и закрытых людей. Его подводит раздутое эго и решительность. Овну кажется, что его полюбит любой, нужно лишь подозвать. Поэтому, сталкиваясь с неразделенной любовью, Овен впадает в краткосрочную депрессию. Он искренне не понимает, как можно отказать такому, как он. Но, услышав отказ, не пасует: целеустремленный Овен не готов сдаваться, а потому почти всегда достигает поставленных целей.
Телец
В отношениях Телец ведет себя как избалованный ребенок, который привык капризами получать желаемое. Но подводит его не это. Телец — однолюб, который, полюбив единожды, с трудом разлюбит. Ему необходимо любой ценой заполучить объект симпатии. Упрямство и настойчивость — главное оружие этого Знака. Правда, если цель становится недостижимой, он быстро сдается, после чего долго и упорно ищет способы повысить подорванную самооценку и обрести внутреннюю гармонию.
Рак
Романтичный и чувственный Рак по своей природе очень влюбчив, что причиняет ему немало страданий. Влюбляется скорее не в человека, а в идеализированный образ. Узнав об объекте обожания больше, Рак быстро теряет интерес. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить о том, что этот Знак обожает жертвенность, поэтому неразделенные чувства в какой-то мере заставляют его чувствовать себя счастливым. Раку важен не человек, а то, какие эмоции испытывает он сам.
Скорпион
Скорпион — Знак Зодиака с очень мощной энергетикой и природной привлекательностью. Кажется, что он не может страдать от несчастливой любви. Однако такое случается гораздо чаще, чем должно. Всему виной агрессия и давление, которые выдерживают лишь единицы. Скорпион чертовски самоуверен, поэтому, влюбившись и получив отказ, впадает в недоумение. Он не отойдет в сторону просто так, а начнет добиваться любви человека. Берет штурмом, чем пугает и отталкивает. Зачастую именно его чрезмерная экспрессия становится причиной одиночества.
Стрелец
Стрелец — очень чувственный, влюбчивый и по-детски наивный Знак. Его эмоции берут верх над разумом, поэтому, влюбившись, он думает, что так будет всегда. Для Стрельца чувство влюбленности — глоток свободы, без которого он не может представить свою жизнь. Поэтому Стрелец нередко страдает, когда конфетно-букетный период заканчивается и начинается рутина. Стрелец готов на все, чтобы испытать влюбленность снова, ведь именно она придает ему сил и желания идти вперед.
Рыбы
Рыбы созданы для любви. Они очень чувственны и эмоциональны, так что желание любить и быть любимыми становится для них целью всей жизни. Рыбы не выдерживают одиночества, поэтому стараются быть всегда рядом с кем-то. В начале отношений полностью погружаются в партнера, не замечая ничего вокруг, влюбляются в созданный образ. Но когда розовые очки спадают, Рыбы начинают страдать от неразделенных чувств.