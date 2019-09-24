Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Самый опасный и непредсказуемый день — четверг. 26 сентября можно просить о помощи, если придется туго. Можно также завершить изжившие себя деловые отношения, если они не приносят никаких положительных результатов. То же самое касается и любви. Львам необходимо сделать выбор и начать общаться с теми, кто приятен, добр и искренен.

Дева

У Дев главной сферой жизни станет любовь. Звезды постараются сделать этих людей более очаровательными в глазах противоположного пола, но можно дополнительно воспользоваться помощью магических камней. Удача ждет не только тех Дев, которые уже находятся в отношениях, но и тех, кто пока одинок. Если на буднях будет много дел и работы, то выходные обязательно нужно посвятить любимому человеку, романтике и совместным делам.

В работе на этой неделе Девы могут допустить ошибку. Лучше почаще просить о помощи и спокойно воспринимать критику, исходящую от коллег и начальства.

Весы

На этой неделе Весам может показаться, что в их жизни наступила черная полоса. Это из-за того, что начнут происходить различные неприятные мелочи, выбивающие из колеи. Это не должно мешать работе над важными проектами или поискам любви. В отношения стоит привнести нотку романтики: например, сменить обстановку, отправившись на выходных в другой город.

Поднять настроение можно сменой стиля, походом по магазинам, общением с новыми людьми. На этой неделе удача улыбнется тем, кто занимается поисками работы. Весам, желающим как следует отдохнуть, можно отправиться в отпуск. На работе желательно не переутомляться, не задерживаться надолго. Важно помнить о том, что правильный и своевременный отдых — секрет хорошего самочувствия.

Скорпион

У каждого из нас есть свои секреты счастья. На этой неделе счастье может наступить внезапно. Вероятность этого особенно высока в первые два дня недели, когда звезды и планеты окажутся в полной гармонии друг с другом. В среду же ситуация изменится на противоположную. Этот день лучше посвятить обязанностям и не рисковать.

В конце недели стоит подумать о прошлом: подвести итоги уходящего месяца, оценить свою работу, при необходимости поискать причины ошибок. Также на выходных полезно повысить физическую активность: посетить спортзал или бассейн, записаться на йогу, заняться домашними делами. Для новых знакомств благоприятны лишь первые два дня. В остальное время лучше сфокусироваться на себе и своих личных делах.

Стрелец

У Стрельцов наступает весьма удачный период в любви и в финансовых делах. Привлечь больше денег поможет сила мысли. Нужно больше думать об успехе и верить в то, что всё получится. Павел Глоба советует пользоваться нестандартным подходом к решению привычных проблем, проявлять креативность. На этой неделе представители данного Знака смогут достичь желаемых результатов.