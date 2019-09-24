Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Сентябрь подходит к концу, так что пришло время подвести итоги и двигаться дальше. Советы Павла Глобы помогут вам преодолеть трудности и приблизиться к заветной мечте в конце первого осеннего месяца, пишет Dailyhoro.
Портал Woman`s day поделился мнением эксперта о том, как должна пройти грядущая неделя и как с минимальными потерями преодолеть проблемы на своем пути. В целом неделя станет очень важной почти для всех Знаков Зодиака.
Овен
Овнам желательно сфокусировать внимание на любовной сфере и на предельной осторожности в делах, касающихся работы и денег. Астролог рекомендует не рваться вперед, а немного побыть наблюдателями. О возможной прибыли и успехе можно будет судить по особым знакам Вселенной. Также стоит полагаться на свое предчувствие и интуицию.
В любви полезно будет стремиться к взаимопониманию. Нужно идти навстречу тому, кто дорог. Возможны сильные обиды, поэтому нужно научиться прощать. На выходных полезными будут приятные посиделки с близкими и отдых. Самый неблагоприятный и опасный день недели — воскресенье. Его лучше посвятить полной релаксации и любимым хобби.
Телец
Понедельник, а также пятница и суббота станут самыми удачными днями для любовных приключений и работы. Астролог рекомендует проявлять особое внимание к мелким деталям и ко всему необычному. Звезды и планеты в хорошем положении, поэтому они могут посылать Тельцам особые знаки.
Лучше абстрагироваться от дорогостоящих приобретений, от новых дел. В любви не стоит рисковать, критиковать вторую половинку. Одиноким Тельцам лучше не начинать бурных романов, потому что высока вероятность разочарования. Семейным представителям Знака потребуется масса терпения, потому что дома возможен небольшой разлад.
Близнецы
Эта неделя благоприятна для саморазвития и получения новых знаний. Павел Глоба рекомендует заняться повышением квалификации, поиском новой работы, энтузиазма и вдохновения. Представителям творческих профессий определенно повезет в этот период, особенно 25 и 26 числа. На работе стоит опасаться энергетических вампиров и манипуляторов.
На выходных астролог советует посвятить время яркому и приятному отдыху среди близких людей или в одиночестве — на усмотрение Близнецов. Представителям этого Знака, которые ищут любовь в данный момент, стоит почаще знакомиться. Это идеальное время для романтики и борьбы с серостью будней. Любовь скрасит эти дни самым лучшим образом.
Рак
У Раков наступает время, когда стоит уделить внимание дому, семье, детям и второй половинке. Ракам, которые находятся в поисках любви, стоит вплотную заняться этим ближе к выходным. Самые благоприятные для романтики дни — пятница и суббота. Во взаимоотношениях с домочадцами ожидается спокойствие, так что конец сентября будет очень размеренным.На работе Раков ожидают большие успехи, особенно если их деятельность связана с точными расчетами и цифрами.
Важно настроить свой разум на победу, чтобы добиться ее в действительности. Бороться с неуверенностью и плохим настроением помогут домашние дела, общение с близкими.
Лев
У Львов начинается период, когда могут проявиться самые темные стороны характера. Довольно часто люди не понимают до конца, на что они способны ради успеха. Львам стоит быть более осмотрительными и доброжелательными по отношению к окружающим людям. Не нужно наживать себе врагов.
Самый опасный и непредсказуемый день — четверг. 26 сентября можно просить о помощи, если придется туго. Можно также завершить изжившие себя деловые отношения, если они не приносят никаких положительных результатов. То же самое касается и любви. Львам необходимо сделать выбор и начать общаться с теми, кто приятен, добр и искренен.
Дева
У Дев главной сферой жизни станет любовь. Звезды постараются сделать этих людей более очаровательными в глазах противоположного пола, но можно дополнительно воспользоваться помощью магических камней. Удача ждет не только тех Дев, которые уже находятся в отношениях, но и тех, кто пока одинок. Если на буднях будет много дел и работы, то выходные обязательно нужно посвятить любимому человеку, романтике и совместным делам.
В работе на этой неделе Девы могут допустить ошибку. Лучше почаще просить о помощи и спокойно воспринимать критику, исходящую от коллег и начальства.
Весы
На этой неделе Весам может показаться, что в их жизни наступила черная полоса. Это из-за того, что начнут происходить различные неприятные мелочи, выбивающие из колеи. Это не должно мешать работе над важными проектами или поискам любви. В отношения стоит привнести нотку романтики: например, сменить обстановку, отправившись на выходных в другой город.
Поднять настроение можно сменой стиля, походом по магазинам, общением с новыми людьми. На этой неделе удача улыбнется тем, кто занимается поисками работы. Весам, желающим как следует отдохнуть, можно отправиться в отпуск. На работе желательно не переутомляться, не задерживаться надолго. Важно помнить о том, что правильный и своевременный отдых — секрет хорошего самочувствия.
Скорпион
У каждого из нас есть свои секреты счастья. На этой неделе счастье может наступить внезапно. Вероятность этого особенно высока в первые два дня недели, когда звезды и планеты окажутся в полной гармонии друг с другом. В среду же ситуация изменится на противоположную. Этот день лучше посвятить обязанностям и не рисковать.
В конце недели стоит подумать о прошлом: подвести итоги уходящего месяца, оценить свою работу, при необходимости поискать причины ошибок. Также на выходных полезно повысить физическую активность: посетить спортзал или бассейн, записаться на йогу, заняться домашними делами. Для новых знакомств благоприятны лишь первые два дня. В остальное время лучше сфокусироваться на себе и своих личных делах.
Стрелец
У Стрельцов наступает весьма удачный период в любви и в финансовых делах. Привлечь больше денег поможет сила мысли. Нужно больше думать об успехе и верить в то, что всё получится. Павел Глоба советует пользоваться нестандартным подходом к решению привычных проблем, проявлять креативность. На этой неделе представители данного Знака смогут достичь желаемых результатов.
В личной жизни Стрельцов ожидают повороты судьбы, удача в поисках второй половинки. Не стоит отказываться от общения с интересными людьми, от новых знакомств. Полезно будет сменить обстановку, стать более активными физически. Можно записаться в бассейн или фитнес-клуб, на танцы.
Козерог
У Козерогов есть возможность избавиться от пяти качеств, которые мешают добиться успеха. Это время идеально подходит для очищения разума от негатива, для самоанализа и поисков себя. Астролог советует этим людям не экспериментировать, а стараться следовать намеченным планам, потому что запас энергии и физических сил будет ограниченным.
В любви Козерогов ожидает непростой период, однако конфликтов можно избежать. Для этого придется проявить максимум великодушия, терпения и внимания к любимому человеку.
Водолей
Водолеям необходимо избавиться от негатива, чтобы привлечь благополучие. В этом им поможет магия перекрестков, а также симбиоз работы и отдыха. На этой неделе представителей этого Знака Зодиака ждут большие успехи в бизнесе и в творческой деятельности, в любви и в поисках второй половинки.
Звезды подарят Водолеям хорошее самочувствие, большой запас сил и уверенности. Неделя идеально подходит для смены обстановки, для начала отпуска, для поиска новых увлечений. Можно сфокусироваться на работе, любви, домашних делах, покупках. Это очень благоприятное время, поэтому удача будет сопутствовать любым делам.
Рыбы
Порой для достижения счастья необходимо не обрести что-то, а от чего-то избавиться. Павел Глоба советует быть предельно осторожными, рассудительными и внимательными к мелочам. Наименее удачной для Рыб эта неделя будет в сфере любви, зато эти люди смогут преуспеть в сфере финансов.
Можно делать дорогостоящие приобретения, вкладывать деньги в собственное развитие и получение новых навыков. Романтика будет лишней, потому что она отвлечет Рыб от самого важного. Сейчас лучше не выяснять отношения, так как любая ссора может привести к разрыву. Лучше направить свою энергию в спорт, работу, домашние дела.