Какая же у них разница в возрасте...? Всемирно известная топ-модель из Эстонии показала возлюбленного

Тогда, в эфире Vikerraadio она призналась, что не против встретить свою вторую половинку в Эстонии.

У всех есть шанс, зависит же от человека. Я достаточно умна, я распознаю аферистов. Достаточно хитра,

— сказала покорившая модный мир красавица.

И, кажется, судя по снимкам в социальных сетях, Кармен нашла своего избранника. Уже несколько раз она публиковала снимки с 44-летним модельером Франческо Скогнамиглио. Пара вместе посещает модные мероприятия и позирует на красных дорожках.

Сам мужчина тоже опубликовал фото с Кармен в Instagram, а подписал его следующими словами:

Вчера вечером вместе с ангелом. Люблю тебя!