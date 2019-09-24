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  • Какая же у них разница в возрасте...? Всемирно известная топ-модель из Эстонии показала возлюбленного

Какая же у них разница в возрасте...? Всемирно известная топ-модель из Эстонии показала возлюбленного

Эстонская модель Кармен Педару на шоу Victoria Secret's

ФОТО: TIMOTHY A. CLARY / AFP

В 2018 году успешная модель из Эстонии Кармен Педару развелась со своим мужем — итальянцем Риккардо Руини, с которым прожила в браке шесть лет. 

Тогда, в эфире Vikerraadio она призналась, что не против встретить свою вторую половинку в Эстонии. 

У всех есть шанс, зависит же от человека. Я достаточно умна, я распознаю аферистов. Достаточно хитра,

— сказала покорившая модный мир красавица. 

И, кажется, судя по снимкам в социальных сетях, Кармен нашла своего избранника. Уже несколько раз она публиковала снимки с 44-летним модельером Франческо Скогнамиглио. Пара вместе посещает модные мероприятия и позирует на красных дорожках.

Сам мужчина тоже опубликовал фото с Кармен в Instagram, а подписал его следующими словами:

Вчера вечером вместе с ангелом. Люблю тебя!

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

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