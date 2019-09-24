«Красивая, как мама»: МакSим впервые показала лицо младшей дочери

Очаровательный ребенок привел фанатов в восторг. «Какая красавица»; «Лапочка»; «Милашка»; «Красивая, как мама»; «Солнечная девочка», — такие комментарии под фото оставляли поклонники.

Раньше МакSим показывала младшую дочь, замаскировав ее лицо мордочкой панды. Теперь нет никакой необходимости прятать ребенка, ведь певица уже снялась с обеими дочерьми в фотосессии для глянца.

Смотрите на страницах Hello первые фото нашей Машеньки! Теперь без панд на лице ее будет много. Счастье наше и любимка,

— сообщила в микроблоге артистка.

Напомним, дети певицы МакSим рождены от разных мужчин: старшая — от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшая — от бизнесмена Антона Петрова. Брак с первым мужем у Марины продлился три года. С Петровым она развелась через три месяца после рождения Машеньки.