Последний гей-клуб Эстонии закрывает свои двери
Улицу Татари, находящуюся в самом сердце Таллинна, в народе называют улицей красных фонарей. Здесь в разное время располагались стриптиз-клубы, публичный дом и прочие увеселительные заведения. Сегодня на этом пятачке работают секс-шоп и старейший в Эстонии гей-бар. Однако совсем скоро все это уйдет в прошлое, а само место кардинально преобразится.
По словам завсегдатаев клуба «X Baar» и посетителей магазина «Sexmax» уже давно ходили слухи о том, что на этом месте собираются построить современный бизнес-центр. Действительно, детальная планировка данного участка предполагает снос старых зданий по адресу Татари 1 и возведение нового строения.
Можно сказать, что на сегодняшний день «X Baar» остался единственным в Эстонии гей-клубом в своем формате. Постоянным клиентам «Sexmax» беспокоиться не о чем, у предприятия в центре столицы имеется еще целых два магазина с видеокабинками. А вот, что ждать в будущем публике гей-бара пока сказать сложно.
Также свои площади будут вынуждены освободить находящиеся там же хостель, пиццерия, киоск быстрого питания и другие предприятия.