Новая провокационная выставка Александра Ивашкевича: как популярный актер искал моделей?

На выставке было представлено двенадцать картин художника, каждая из которых имеет свой философский смысл. Все работы демонстрируют женскую красоту, включая даже те, на которых, на первый взгляд, женщины вовсе и нет.

Выставка Александра Ивашкевича "Будуар" 23.09.2019 ФОТО: Фотография Limon.ee

По словам Александра Ивашкевича в каждой фотоработе использовались различные техники. Не с первого раза удавалось найти и подходящую модель, так как не каждый человек был готов полностью раскрыться перед художником, часто мешала внутренняя суета моделей. В съемках участвовали известные балерины, танцовщицы, спортсменки.

Обрамление фотографий – это отдельный и очень важный процесс. Именно правильно подобранное оформление картины заставляет ее работать правильно,

— отметил автор.

Выставка Александра Ивашкевича "Будуар" 23.09.2019 ФОТО: Фотография Limon.ee

Некоторые из таких элементов – полностью ручная работа.

Очень приятно, что собралось так много людей, несмотря на то, что мы особо не рекламировали это мероприятие. На мой взгляд фотографии Александра идеально вписались в наш неформальный интерьер,

— сказала хозяйка заведения.

Крайне тепло о работах художника высказалась галерист Ольга Любаскина.